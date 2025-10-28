Francúz Sehili po prepustení z ruského väzenia hovorí o "zvláštnej skúsenosti"

Sofiane Sehili tvrdí, že stretol priateľských ľudí, no psychicky ho zložila neistota ohľadom trestu.
Francúzsky cyklista Sofiane Sehili, ktorý strávil viac ako sedem týždňov v ruskom väzení za nelegálne prekročenie hranice pri pokuse cyklistický prechodu Euráziou, opísal svoje zážitky ako „dosť zvláštnu skúsenosť“.

Napriek tomu tvrdí, že ľudia, ktorých stretol, boli „priateľskí“. Štyridsaťštriročný ultravytrvalostný cyklista bol zatknutý začiatkom septembra na rusko-čínskej hranici počas pokusu o rekord na ceste z portugalského Lisabonu do ruského Vladivostoku. Plánoval prejsť dovedna 17 krajín. Hrozil mu až dvojročný trest väzenia.

„Strávil som v Rusku dva mesiace a všetci, ktorých som stretol, boli zločinci. Napriek tomu som spoznal priateľských ľudí, ktorí boli ochotní sa podeliť. Keď varili, všetci sme spolu jedli,“ povedal Sehili.

Najťažšie pre neho bolo psychické zaťaženie z neistoty, či bude musieť stráviť dva roky vo väzení. „Bolo to veľmi ťažké, nevedel som, čo sa stane, či ma pošlú domov alebo do väzenia,“ uviedol.

Sehili priznal, že nebolo múdre prekročiť hranicu nelegálne, no chcel si udržať šancu na rekord. „Skúsil som prekročiť hranicu legálne, ale nebolo to možné, tak som to urobil nelegálne,“ povedal.

Po prekročení hranice pešo cez hustý les bol nakoniec zatknutý, keďže ruské úrady zistili, že klamal o svojom úmysle. „Bolo so mnou zaobchádzané ako s každým, kto urobil to, čo ja,“ dodal.

Sehili žije na juhozápade Francúzska. Niekdajší archivár kultúrneho magazínu Telerama sa preorientoval na ultracyklistiku, ktorá sa špecializuje na dlhé vzdialenosti.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 bolo v Rusku zadržaných niekoľko občanov západných krajín, pričom vzťahy medzi Francúzskom a Ruskom sú momentálne veľmi napäté.

