Cyklista zadržaný na rusko-čínskej hranici je naďalej vo väzbe. Jeho situáciu sťažuje jazyková bariéra

Francúzsky cyklista Sofiane Sehili, ktorý už takmer tri týždne sedí vo väzbe v Rusku pre podozrenie z nelegálneho prekročenia hranice, sa odvolal proti svojmu zadržaniu. Informovala o tom v pondelok jeho právnička Alla Kushnirová.
Štyridsaťštyriročného rodáka z mesta Clichy zatkli začiatkom septembra na rusko-čínskej hranici počas pokusu o rekord v najrýchlejšej vytrvalostnej jazde z portugalského Lisabonu do ruského Vladivostoku.
Zadržali ho na hraniciach
Podľa ruských úradov mal cyklista platné elektronické vízum, no pokúsil sa prejsť cez hraničný priechod, ktorý je vyhradený len pre ruských a čínskych občanov, a následne cez iný, kde sú pešie prechody zakázané. Minulý týždeň súd v Prímorskom kraji rozhodol, že bude zadržaný vo väzbe minimálne do 4. októbra.
Kubiš nevyhral preteky Okolo Slovenska, ale dal do toho maximum a je na seba hrdý - VIDEO
„Vyšetrovanie je do veľkej miery ukončené a je nepravdepodobné, že sa objavia nové skutočnosti,“ uviedla Kushnirová s tým, že žiada o to, aby jej klient nebol v izolácii od spoločnosti a mohol ísť na slobodu.
Viazne komunikácia
Sehili je momentálne vo väzbe v zariadení v Prímorskom kraji na ruskom ďalekom východe. Podľa monitorovacej skupiny napojenej na vládu je v dobrom zdravotnom stave, avšak má problémy s komunikáciou s úradmi pre jazykovú bariéru.