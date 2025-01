Francúz Martins sa pokúsi o nepredstaviteľné - dostať Madagaskar na MS 2026 - FOTO

Bývalý francúzsky futbalový reprezentant Corentin Martins sa stal trénerom reprezentácie exotického Madagaskaru. Vo štvrtok podpísal ročný kontrakt a následne ho oficiálne predstavili na štadióne Barea v madagaskarskej metropole Antananarivo.

Martins, ktorý v 90. rokoch minulého storočia nastúpil za Francúzsko 14-krát, povedal, že „ciele sú krátkodobé“ so zameraním na kvalifikáciu na MS 2026. „Pokúsime sa dosiahnuť tento cieľ, ktorý sa zdá byť nepredstaviteľný, dostať Madagaskar na majstrovstvá sveta,“ povedal na tlačovej konferencii.

Madagaskar sa v minulosti pod vedením iného Francúza Nicolasa Dupuisa po prvý raz vo svojej histórii prebojoval na Africký pohár národov 2019.

Corentin Martins, nouveau sélectionneur des barea🇲🇬, voici ce que donne sa carrière d’entraîneur:

-98 matchs

-33 victoires / 25 nuls / 40 défaites

– Qualifié à la CAN 2019 et la CAN 2021 avec la Mauritanie🇲🇷

Sur le papier, il est le meilleur entraîneur qu’on ai eu👏🏾 pic.twitter.com/Bs0Eh2XYLi

— Madagascar France🇲🇬🇨🇵 (@Madagascar_Fr) January 31, 2025