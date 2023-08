Forsterová sa z Číny vracia so zlatom na krku, Volka od medaily delili stotiny (video+foto)

Na Svetových univerzitných hrách v čínskom Čcheng-tu si slovenské šprintérka Viktória Forsterová vybojovala už druhú medailu, po striebre na hladkej stovke nenašla premožiteľku na 100 m prekážok. Vo finále mala výborný štart a na udržala sa na čele až do konca.

Po pravej strane ju k zlatu „potlačila“ napokon druhá Číňanka Wu Jen-ni, bronz získala Indka Yarrajiová. Forsterová vo finále zlepšila vlastné národné maximum na 12,72 sekundy, predchádzajúci slovenský rekord mal hodnotu 12,82 s a zabehla ho koncom júna na Zlatej tretre v Ostrave.

Dojatie z výhry Forsterová neskrývala

„Znamená to pre mňa naozaj veľa, je to zlatá medaila. Stovka prekážok bola moja priorita na tomto podujatí. Som veľmi šťastná a ešte si asi naplno neuvedomujem čo som dosiahla. Šla som do toho s tým, že tam nechám všetko. Bežalo sa mi veľmi dobre. Mala som síce nejaké kolízie s prekážkami, ale teraz som bola silnejšia ja a nie tie prekážky. A dobehla som v osobáku. Dobre nastavená som bola už od prvého štartu v Číne. Je niečo neuveriteľné, čo teraz prežívam,“ hovorila mimoriadne dojatá Forsterová ešte pred medailovým ceremoniálom.

Úspechy z minulosti

V ére samostatnosti ide iba o druhé atletické zlato z vrcholného vysokoškolského podujatia, pred desiatimi rokmi v ruskej Kazani triumfoval na 400 m prekážok Martin Kučera.

Na letnej verzii Svetových univerzitných hier, v minulosti známych ako Svetová univerziáda, získali Slováci v minulosti najcennejší kov už len v plávaní (5x Martina Moravcová) a streľbe (Zuzana Štefečeková, Monika Zemková a Patrik Jány).

O umiestnenie bojovali viacerí

Krátko po Forsterovej zlate bojoval o cenný kov aj šprintér Ján Volko, ale na 200 m finišoval na nepopulárnej 4. priečke. Vo finále dosiahol čas 20,66 s, na stotinu totožný výkon predviedol na tomto fóre aj v Neapole 2019 a vtedy obsadil 5. priečku.

V roku 2017 bral na dvojstovke bronz, v rokoch 2017 a 2019 bol vo finále aj na stovke. V piatok elitného slovenského šprintéra delilo od medaily 11 stotín sekundy.

Oštepár Jakub Kubínec postúpil z piatkovej kvalifikácie do nedeľňajšieho 12-členného finále, výkonom 74,08 metra ho klasifikovali na tretej priečke. Osobným maximom Slováka je 79,71 m z nedávneho mítingu P-T-S v Banskej Bystrici.

Ostatné disciplíny úspech nepriniesli

V ďalších odvetviach sa Slovákom nedarilo. V bedmintone Katarína Vargová podľahla Švajčiarke Sternovej 0:2, v plaveckom bazéne Adam Rosipal dosiahol v rozplavbách na 800 m voľný spôsob trinásty najlepší čas (8:20,03 min) a neprebojoval sa do finále.

Vo veslovaní Jakub Horhonek s Ondrejom Kovačovičom finišovali tretí v prvej rozjazde dvojskifu mužov a nepostúpili priamo do A-finále, o ktoré však v sobotu zabojujú v repasáži.