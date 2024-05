Je to fenomén nášho hokeja a skláňame sa pred ním, Česi oslavujú na MS svojho kapitána Červenku

Českým hokejistom vyšiel vstup do svetového šampionátu na domácom ľade v Prahe. Po triumfe nad Fínmi 1:0 po samostatných nájazdoch zdolali Nórov 6:3, hoci v 17. min po zásahu Eirika Salstena prehrávali 1:3. Čoskoro však Roman Červenka znížil na 2:3, čo bol už druhý gól českého kapitána v stretnutí.

Tridsaťosemročný Červenka opäť ukázal, aký dôležitý je jeho prínos v národnom tíme. Proti Fínom suverénne premenil svoj samostatný nájazd a proti Nórom odohral jubilejný dvojstý zápas s českým znakom na drese a oslávil to dvomi gólmi.

V šatni si vypočul potlesk

Viac zápasov s levom na hrudi majú v modernej histórii českého hokeja na konte iba David Výborný (219) a Petr Čáslava (201).

„Počas rozkorčuľovania pred zápasom som nad tým trochu uvažoval, ale počas neho vzhľadom na nepriaznivý vývoj to už nebolo možné. Podobné jubileá nezvyknem osobitne riešiť,“ povedal Roman Červenka, ktorý si v šatni pred zápasom aj po ňom vypočul potlesk a uznanlivé slová od spoluhráčov.

Útočník švajčiarskeho Rapperswilu nastupuje na MS v prvom útoku po boku Lukáša Sedláka a Ondřeja Kašeho.

Boli sme skleslí

Po zápase proti Nórom Červenka priznal, že po nevydarenej prvej tretine si museli niečo povedať v šatni.

„Boli sme skleslí a to by sa nemalo stávať. Potom sme si však v šatni pohovorili o prvej tretine a vraveli si, že ten zápas vyhráme. Po návrate na ľad sme ubránili oslabenie troch proti piatim a zlepšili sme pohyb. Trochu to trvalo, ale sme vďační za ten obrat,“ vyhlásil Červenka podľa webu iDnes.cz.

U svojich spoluhráčov z „nároďáku“ je Červenka hráč, ktorý si už teraz zaslúži vzletné prívlastky typu legenda alebo fenomén. „Skláňame sa pred ním, čo dokázal. A najmä ako stále na sebe pracuje a na akej úrovni stále hrá. Klobúk dolu,“ povedal Ondřej Beránek.

Hokejová legenda

„Nie je to len tak, že je náš kapitán, líder a nazbieral už toľko štartov v reprezentácii. To písmeno ‚C‘ na drese má právom,“ vyjadril sa obranca z NHL Radko Gudas.

„Je krásne, že s ním môžeme hrať a niečo sa od neho naučiť. Ak poviem, že je to naša hokejová legenda, bude to mať svoju váhu,“ poznamenal Lukáš Sedlák, Autor víťazného gólu proti Nórom Matěj Stránský to celé zhrnul: „On je fenomén českého hokeja.“

Vyrovnal sa Jágrovi

Červenka má na konte 55 gólov v reprezentácii a v tejto štatistike sa už vyrovnal najväčšej českej legende Jaromírovi Jágrovi.

Na majstrovstvách sveta hral prvýkrát v roku 2009 a odvtedy 11-krát. Na margo toho, že čoskoro predstihne Petra Čáslavu a bude naháňať Davida Výborného v počte reprezentačných zápasov, dodal: „Vyrastal som, keď Výborný zbieral medaily z majstrovstiev sveta. Motivovalo ma to, ale určite by som nepovedal, že jedného dňa odohrám toľko zápasov ako on.“