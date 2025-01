Forma ako hrom! Newcastle s Dúbravkom v bránke naďalej víťazí a v tabuľke Premier League je už štvrtý - FOTO, VIDEO

Anglický futbalový klub Newcastle United v bránke so slovenským reprezentantom Martinom Dúbravkom je na nezastavenie. V Premier League 2024/2025 zaznamenal už šiesty triumf bez prerušenia a v tabuľke sa posunul už na 4. pozíciu.

„Straky“ naprieč všetkými súťažami ťahajú šnúru deviatich víťazstiev za sebou, to všetko od zranenia Nicka Popea a príchodu slovenského gólmama medzi tri žrde.

Dúbravka od 14. decembra 2024 vrátane inkasoval v deviatich súbojoch len trikrát.

Žilinský rodák ani raz neinkasoval ani v stredu v domácom stretnutí proti Wolverhamptonu, hladký triumf 3:0 bol pre neho isto najkrajší darček k 36. narodeninám.

Stal sa najstarším gólmanom v Premier League, ktorý v deň narodenín vychytal „nulu“.

36 – Turning 36 years of age today, Newcastle United goalkeeper Martin Dubravka is the oldest goalkeeper to keep a Premier League clean sheet on his birthday. Candles. pic.twitter.com/o6qhnRdYm3

— OptaJoe (@OptaJoe) January 15, 2025