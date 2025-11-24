Florentino Pérez plánuje povoliť vstup externých investorov do Realu Madrid

Prezident španielskeho futbalového klubu Real Madrid Florentino Pérez oznámil, že plánuje povoliť vstup externých investorov, ktorí by získali podiel v organizácii, aby „zachovali a zvýšili hodnotu“ španielskeho tímu.
Príchod minoritného akcionára, ktorý by vlastnil „päť až maximálne desať percent“ klubu, by znamenal významnú zmenu v ekonomickej štruktúre „bieleho baletu“.
Real Madrid je rekordný 15-násobný európsky šampión. Počas svojej 123-ročnej histórie bol vždy klubom vlastneným členmi, podobne ako ich rival FC Barcelona.
Návrh Péreza bude predmetom hlasovania na mimoriadnom zhromaždení, ktoré sa plánuje na začiatok roku 2026.
„Chceme, aby naša historická štruktúra odolala budúcim výzvam a teraz viac než kedykoľvek predtým potrebujeme, aby našich 100-tisíc členov aktívne chránili naše dedičstvo,“ povedal Pérez na nedeľňajšom valnom zhromaždení klubu.
Zdôraznil, že členovia si zachovajú „absolútnu kontrolu“ nad rozhodnutiami klubu. V novembri uzavrela spoločnosť Apollo Sports Capital dohodu o získaní väčšinového podielu v Atléticu Madrid.
Pérez počas prejavu kritizoval výkony rozhodcov v Španielsku, Európsku futbalovú úniu (UEFA), La Ligu aj FC Barcelona. Získal širokú podporu pre rekordný rozpočet na sezónu 2025/2026, ktorý presahuje 1,2 miliardy eur.
Prezident La Ligy Javier Tebas, ktorý je s Pérezom v otvorenom konflikte, kritizoval „mesiášsky, sektársky a nadradenecký“ tón šéfa Realu v príspevku na platforme X.