Fínsky prezident natvrdo: Maďarsko a Slovensko kŕmia ruskú armádu

Fínsky prezident Alexander Stubb vo štvrtok obvinil Maďarsko a Slovensko z financovania „vojnovej mašinérie“ Kremľa nákupom ruskej ropy a plynu. Ide o jednu z jeho doteraz najostrejších výčitiek voči členom Európskej únie.
Stubb zároveň počas návštevy Kyjeva vyhlásil, že narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi ukázalo, že Moskva „sa snaží o eskaláciu“ s NATO a že Európa musí vyvíjať ďalší tlak na Rusko.
Podľa Fica sú vzťahy Slovenska s Ukrajinou odsúdené na úspech. Zelenskyj: Ruské energie nemajú budúcnosť
„Čo sa týka upratania si vlastných záležitostí, myslím si, že (americký) prezident (Donald) Trump má pravdu, keď hovorí, že Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu a plyn,“ povedal Stubb novinárom na tlačovej konferencii. „Prst ukazuje na dve miesta. Jedným je Maďarsko a druhým je Slovensko. A samozrejme, dbáme na to, aby si prezident Trump uvedomoval, kto živí ruskú vojnovú mašinériu nákupom ruských energií,“ dodal.
Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico kritizujú európsku pomoc Ukrajine a snažia sa o užšie vzťahy s Ruskom, konštatuje agentúra AFP.