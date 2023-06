Finparáda: UNIQA má najlepšie cestovné poistenie na slovenskom trhu

Cestovné poistenie UNIQA je z hľadiska kvality jednotkou na trhu. Vyplýva to hodnotenia dátovo analytickej spoločnosti Scott & Rose, ktorá prevádzkuje finančný portál Finparáda a vyhodnotila ponuky cestovného poistenia na slovenskom trhu.

Rozhodujúcimi parametrami v hodnotení boli rozsah poistenia, jeho cena ale aj transparentnosť a inovácie. Pri hodnotení sa brali do úvahy kritéria: rozsah poistenia – 40 %, cena poistenia – 40 %, transparentnosť poistenia – 10 % a inovácia poistenia – 10 %. Do porovnávania boli zaradené balíky, ktoré kryli poistenie liečebných nákladov, poistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie, poistenie batožiny a asistenčné služby. Pri kalkulácii ceny sa brala do úvahy celosvetová platnosť.

„Cestovné poistenie je jednou z vlajkových lodí našich produktov, na ktorú sme právom hrdí a preto nás ocenenie veľmi teší. V dnešnej turbulentnej dobe je to produkt, ktorý zabezpečí ľuďom na cestách v zahraničí či na dovolenke pomoc a podporu v prípade mimoriadnych udalostí. Vysoké limity v prípade liečebných nákladov či krytie záchranných akcií sú už štandardom, ako jedna z mála poisťovní na trhu však kryjeme udalosti už od momentu opustenia bydliska – teda ešte na Slovensku. Ponúkame aj balíky bez obmedzenia veku, poistiť sa teda u nás môžu aj seniori nad 70 rokov bez prirážky na poistnom,“ komentuje ocenenie generálny riaditeľ UNIQA Rastislav Havran.

V prípade, že si klienti uzatvoria CP online, môžu si aktivovať digitálneho audiosprievodca SmartGuide priamo z potvrdzovacieho e-mailu o nákupe poistenia. Vďaka presnej geolokácii prehráva digitálny sprievodca pútavé informácie

O miestach, ktorými práve prechádzate. Obsahuje off-line mapy a profesionálne pripravené trasy, vďaka ktorým vám ukáže aj zaujímavosti, o ktorých vedia iba miestni znalci. Na platforme SmartGuide nájdete desiatky tisíc zaujímavých miest a stovky trás v 600 destináciách po celom svete.

Aké krytie ponúka TOP cestovné poistenie UNIQA

Európa alebo Svet, ale aj Samostatné cestovné poistenie na Slovensku

vo všetkých balíkoch poistenie zásahu horskej služby v SR do sumy 16 600 EUR

poistenie liečebných nákladov do 250 000 EUR pre všetky balíky, platí aj pre záchranu na horách a vo vode, ambulantné ošetrenie , transport do domovskej krajiny,

COVID 19 – až do výšky limitu liečebných nákladov, náklady na ubytovanie v karanténe max. 1500 EUR

poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví aj majetku do výšky 200 000 EUR

poistenie akútnych stavov chronických alebo existujúcich ochorení do výšky 20 000 EUR

poistenie Storna v rámci balíkov aj samostatne

balíky poistenia: Basic, Plus, Komfort ,Extra, Storno, Študent

v cene všetkých balíkov aj náklady na záchranu na horách a vo vode, bežné letné a zimné športy, právna pomoc a asistenčné služby

od balíka Plus vyššie aj zmeškanie dopravného prostriedku, oneskorený návrat zo zahraničia

balík Basic a Komfort len do 70 rokov, balík Plus aj Extra bez obmedzenia veku

Rodinná zľava 20 % (rodina 2 dospelý a max. 4 deti do 18 rokov)

