Financovanie kampaní malých a nových strán cez pôžičky je riskantným krokom, doplatil na to aj Harabin

Nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) upozorňuje, že financovanie kampaní politických strán s nízkymi preferenciami či novovzniknutých politických subjektov cez pôžičky je riskantným krokom, pretože ich veriteľom nemusia vrátiť.

Viaceré strany majú s veriteľmi dohodu, že v prípade zlého výsledku v parlamentných voľbách im pôžičky vracať nebudú, aby sa vyhli situácii, ktorá sa prihodila strane Vlasť a jej zakladateľovi Štefanovi Harabinovi. Jeho strana neuspela vo voľbách v roku 2020, nedostala tak príspevok od štátu, skončila v konkurze a veriteľov nemala čím vyplatiť.

Demokrati si požičali od manžela Letanovskej

TIS ďalej na sociálnej sieti informovala, že strana Demokrati plánuje v predvolebnej kampani minúť dva milióny eur. Podpora strany sa podľa posledných prieskumov pohybuje okolo dvoch až troch percent.

„Ich kampaňové výdavky boli doteraz 662-tisíc eur. Kampaň dosiaľ financovali z peňazí strany Spolu, ktorej štát tento rok poslal posledný príspevok 365-tisíc eur. Okrem toho si až 90-tisíc požičali od manžela líderky kandidátky Andrey Letanovskej,“ informovala TIS.

Musia sa dostať do Národnej rady

Hovorca Demokratov Matúš Mandrák informoval TIS, že povinnosť vrátiť požičané financie vznikne až v prípade získania štátneho príspevku za voľby. Situáciu podobne rieši aj Maďarské fórum.

Predseda strany Zsolt Simon uviedol, že peniaze veritelia získajú späť v prípade, že strana sa dostane do Národnej rady SR. Na to by strana potrebovala získať vo voľbách päť percent. Sám Simon svojej strane požičal 75-tisíc eur, ďalšie pôžičky má strana v hodnote 145-tisíc eur.

Aliancia minula vyše 400 tisíc eur

„Pod prahom zvoliteľnosti je zatiaľ aj maďarská strana Szövetség – Aliancia, ktorá za výsledok svojej predchodkyne MKÖ-MKS 3,9 percent vo voľbách 2020 získala aj peniaze od štátu. Na aktuálnu kampaň dosiaľ minuli 481-tisíc eur, pričom majú aj pôžičky vo výške 549-tisíc eur. Väčšinu od podnikateľa Dezidera Németha,“ uviedla TIS.

László Biró z Aliancie tvrdí, že za pôžičky ručia bývalou centrálou Strany maďarskej koalície, ktorá na nich prešla v roku 2021. Subjekt Modrí, Most-Híd zatiaľ nepovedal, ako majú vrátenie sumy za pôžičky nastavené.

Kotlebovci pôžičky nepotrebujú

Podpredseda strany Ľuboš Schwarzbacher, ktorého firmy jej požičali 40-tisíc eur, verí, že strana vo voľbách dosiahne podporu viac ako tri percentá. Modrým, Mostu-Híd zatiaľ kandidáti požičali 310-tisíc eur. Podľa organizácie pokrýva svoje výdavky aj z darov.

Na pôžičky nie je odkázaná Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, ktorá v prieskumoch nedosahuje ani tri percentá. Keďže ide o parlamentnú stranu, ešte tento rok od štátu dostala príspevok v hodnote 1,2 milióna eur.

„Strana náklady na kampaň odhadla na 0,8 milióna eur, zatiaľ minula len 133-tisíc eur,“ informovala TIS.