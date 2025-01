Finále snov. O titul si na MS v šípkach zahrajú dvaja velikáni - FOTO, VIDEO

Už len posledný zápas a ďalšie šípkové dobrodružstvo sa skončí. Už v piatok (3.1.) večer spoznáme nového majstra sveta. Pôjde buď o premiérový triumf na tomto turnaji alebo už o štvrté prvenstvo.

Do finále sa dostali 17-ročná senzácia Angličan Luke Littler a 35-ročný holandský harcovník Michael van Gerwen. Skúsenosťami oplýva druhý menovaný, no mladík si postupne podmaňuje celý šípkový svet.

Pre Littlera ide len o druhý seniorský šampionát, no bilanciu má úžasnú – 11 výhier a jediná prehra. Zjednodušene povedané – vždy, keď bol na MS, dostal sa do finále. Teraz to môže pretaviť aj do najcennejšieho titulu v kariére.

Kto je Littler?

Anglický tínedžer sa už teraz dá považovať za šípkovú hviezdu. Napriek nízkemu veku dokáže na každom turnaji bojovať do posledných kôl a vyhrávať ich.

Pred rokom zažil na majstrovstvách sveta mužov debut, ihneď ho okorenil postupom do finále. Tam už však nestačil na svojho súpera Lukea Humphriesa, ktorému podľahol 7:4 na sety. Teraz to určite nebude chcieť zopakovať.

Aktuálna svetová štvorka počas kalendárneho roka 2024 vyhrala tri najvyššie hodnotené turnaja kategórie major. Okrem toho Littler pridal aj triumfy na európskych i svetových turné či na jednodenných turnajoch pre 128 hráčov.

Počas roka 2024 zahral aj dve zavretia na deväť šípok, čo je najmenší možný počet pri hre, ktorá sa začína od 501 bodov.

Kto je van Gerwen?

Holanďan je trojnásobným svetovým šampiónom. Na ďalší titul však čaká už šesť rokov.

V roku 2024 sa dostal iba do dvoch major finále, čo je na jeho pomery málo. Na oboch podujatiach však neuspel, musel sa skloniť pred svojimi súpermi.

Čo znamená číslo 157 v jeho kariére? Ide o počet víťazstiev na rôznych turnajoch. V televíznych turnajoch pripravil deväťšípkovú radosť pre fanúšikov v desiatich prípadoch.

Vyrovnanosť do morku kostí

Obaja súperi sa dokopy stretli 12-krát, bilancia je úplne vyrovnaná. Je teda jasné, že po tomto súboji bude jeden z dvojice rivalov viesť vo vzájomných zápasoch.

Posledné dve merania síl úspešnejšie zvládol Littler, no na MS má omnoho viac odohratého van Gerwen, takže ho neradno odpisovať. Ide o jeho 18. svetový šampionát.

Vyrovnanosti finále prispieva aj fakt, že obaja stratili do záverečného súboja osem setov. Získať ich museli rovnako, keďže je takto pripravený formát turnaja.

Šípky sa stavajú čoraz populárnejším športom, fanúšikovia ho zbožňujú a ekvivalentne sa zlepšujú aj hráčske výkony. Ako obvykle, turnaj sa hrá v londýnskom divadle Alexandra Palace.

Nedočkavých divákov čaká posledný duel. Bude mať väčšiu podporu domáci Littler? Alebo ich opäť raz ohromí van Gerwen? Kto sa stane majstrom sveta za rok 2025?