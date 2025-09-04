Filmová kancelária Košického kraja je priekopníkom, podobná regionálna organizácia na Slovensku nefunguje. Uviedol to pre agentúru SITA spisovateľ a autor knihy Filmové miesta Tomáš Galierik. Doplnil, že pre záujemcov o filmovanie predstavuje kľúčové napojenie na filmovací priestor, vybavuje povolenia, ale disponuje aj kontaktmi na miestne talenty, profesie a ďalšie služby. Spisovateľ dodáva, že v Košickom kraji osobne vníma viditeľnú podporu filmu a filmovému turizmu.
„Nechýbajú dokonca ani podujatia a možnosti pre záujemcov o filmový turizmus. Môže za to aj dôležité filmové podujatie, medzinárodný filmový festival Art Film, ktorý má podiel na obsadenosti ubytovacích kapacít a ďalších služieb. Košice, a spolu s nimi aj Slovensko, sú tak spolu na mape dôležitých filmových festivalov pre samotných zúčastnených filmových tvorcov,“ dodal.
Na čo slúži filmová kancelária?
Projektový manažér Filmovej kancelárie Košického kraja Ján Melikant pre agentúru SITA doplnil, že účelom krajskej organizácie je podpora audiovizuálneho priemyslu v regióne a prezentácia Košického kraja ako filmovo priateľského regiónu.
Filmová kancelária slúži ako prvý kontaktný bod pre filmárov, ktorí by mali záujem nakrúcať svoje diela v regióne. Producenti radi využívajú jej služby najmä pri identifikácii vhodných lokalít, lokálnych filmových profesionálov, dodávateľov služieb, ale aj pri zisťovaní základných podmienok pre nakrúcania v kraji.
Kancelária tiež sprostredkúva aj asistenciu pri získavaní finančných stimulov od Košického samosprávneho kraja (KSK), a to vo forme spätných alebo priamych dotácií.
500 filmových profesionálov
Melikant skonštatoval, že výsledky filmovej kancelárie možno vidieť v podobe rekordného počtu filmovačiek v uplynulom období.
„Za pomerne krátke obdobie sa podarilo kraju skutočne veľa. V rokoch 2023 a 2024 sa realizovali na území kraja audiovizuálneho projekty v historických číslach. Producenti v kraji nakrúcali takmer 400 filmovacích dní a do nakrúcania zapojili viac ako 500 filmových profesionálov, hercov a ďalších pracovníkov,“ priblížil.
Filmový turizmus láka na miesta prepojené s kinematografiou, ide napríklad o filmové múzeá či štúdiá, ale aj miesta natáčania
Investície, ktoré produkcie priniesli, podľa Melikanta presahujú päť miliónov eur a tiež poznamenal, že „košické“ filmy majú úspech. Poukázal pritom na to, že v tabuľke najnavštevovanejších slovenských filmov za minulý rok sa umiestnili na popredných priečkach dva filmy, ktoré sa nakrúcali na území Košického kraja a vznikli s pomocou či podporou Filmovej kancelárie Košického kraja a samotného KSK. Ide o snímky Vojna policajtov od Rudolfa Biermanna a Kavej od Lukáša Zednikoviča.
„Na premiéru filmu Vojna policajtov prišlo v januári 2024 do Steel arény viac ako 3 000 ľudí. V podobnom počte zaplnili diváci aj košický amfiteáter pri premiére filmu Kavej,“ vraví Melikant.
Kraj je plný svetových očakávaní
Projektový manažér filmovej kancelárie doplnil, že kraju sa darilo aj v oblasti dokumentárnej tvorby. „Film Autičkári od košického režiséra Dominika Bariho mal úspech nielen v kinách, ale bol aj najúspešnejším dokumentárnym filmom v strednej Európe na platforme HBO,“ poukázal a zdôraznil, že filmom sa darí aj na zahraničných festivaloch.
V tomto roku je Košický kraj plný svetových očakávaní. Krátky film Erika Jasaňa ‚Profesionálny rodič‘ sa objavil na najprestížnejšom svetovom festivale v Cannes, a film ‚Hore je nebo, v doline som ja‘ od košického producenta Igora Englera a režisérky Kataríny Gramatovej mal zasa európsku premiéru na festivale v Karlových Varoch. V tomto roku očakávame ešte svetovú premiéru filmu ‚Potopa‘ od košického režiséra Martina Gondu.
Aj tieto filmy podľa slov Melikanta vznikli s pomocou filmovej kancelárie a podporou z košickej župy. Melikant dodal, že rozpočet samotnej filmovej kancelárie je približne 20-tisíc eur. Ďalšie zdroje sú určené na podporu tvorby audiovizuálnych diel. „Ich výška závisí od záujmu tvorcov a pohybuje sa od 65-tisíc do 150-tisíc eur ročne,“ vysvetľuje a dodáva, že na to, aby projekt získal podporu 10-tisíc eur musí v kraji preinvestovať minimálne 100-tisíc eur.
Aj Košice ponúkajú jedinečné scenérie
Melikant priblížil, že medzi najobľúbenejšie lokality filmárov v kraji patria najmä Tomášovský výhľad, Spišský hrad, Zádielska tiesňava, no popularite sa tešia aj Dedinky či Zemplínska šírava. „Aj mesto Košice ponúka jedinečné scenérie a je u filmárov obľúbené,“ poznamenal. Galierik tiež skonštatoval, že v Košickom kraji toho možno v rámci filmového turizmu objavovať viac.
Slovenský raj je jedno z top prírodných miest, ktoré sa objavilo už v Dračom srdci, neskôr v Eragonovi, ale aj v niekdajšom najdrahšom seriáli Marco Polo, v novej Perinbabe a Dvoch svetoch a ešte ďalších filmov – od hororu po fantasy. Za filmové miesta považujeme aj Stratenú, Brdárku, Gelnicu, Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo, až po Ubľu (pre film Čiara).
Slávnu filmovú rekvizitu možno nájsť aj v obci Háj, pochádza z vojnového filmu Za nepriateľskou líniou (Behind enemy line, 2001). „Vysoká socha anjela so spadnutým krídlom je totiž jedna z mála filmových rekvizít na Slovensku, ktorú sa filmári neponáhľali zničiť. Nie vždy ide o objekt, ktorý má vydržať dlhšie, ako trvá nakrúcanie,“ vraví Melikant a dodal, že pri nakrúcaní danej snímky filmári využívali Zádielsku dolinu, ale aj ďalšie miesta v rôznych regiónoch Slovenska.
„Divú rieku dravého Hornádu vidíme v akčnom hollywoodskom filme River Wild (2023). Úspešná a ešte pomerne nová komédia Kavej je úzko prepojená na Kysak – miestnu železničnú stanicu. Betliar a Krásnohorské podhradie je súčasťou seriálu 1889 a Krásna Hôrka zase rozprávkovým hradom v rozprávke Sokoliar Tomáš (2000) a v dráme Javor a Juliana (1972),“ menuje Galierik.
Filmový chodník v Košickom kraji
Spomenul aj Filmový chodník v Košickom kraji, ktorý sprevádza po filmových miestach regiónu. Ide o priestorovo rozsiahly projekt, ktorý prostredníctvom aplikácie, brožúr a informačných tabúľ informuje o filmových miestach priamo na mieste, každoročne doň pribudnú ďalšie filmy a seriály.
„Priamo na niektorých miestach v kraji je možné naraziť na informačné tabule v tvare filmových klapiek, s ktorými sa od leta 2024 turisti môžu stretávať aj v teréne. Pomocou QR kódu si môžu pozrieť ďalšie detaily o filme, lokalite a konkrétnych scénach. Iba podotknem, že si kraj dal záležať a filmový sprievodca obsahuje aj zábery z filmov so súhlasom filmových spoločností,“ vraví Galierik, ktorý je autorom obsahu a priebežne dopĺňa aj nové filmové projekty, ktoré pribúdajú až po ich oficiálnom premietaní, alebo uvedení.
Bezplatná aplikácia pre mobilné telefóny obsahuje okruhy a približuje najvýznamnejšiu filmovú a televíznu tvorbu, ktorá sa nakrúcala v Košickom kraji.
Galierik potvrdzuje Melikantove slová o tom, že filmovo zaujímavá je aj samotná metropola východu. „Impozantný Dóm sv. Alžbety sa od roku 2012 spája s rozsiahlym nakrúcaním pokračovania seriálu Piliere zeme s názvom Svet bez konca na motívy románu Kena Folletta. Na rovnakom mieste sa nakrúcal aj akčný film Babie leto s Alexandrom Bártom z roku 2013,“ uviedol.
Dodal, že mnoho miest v historickom aj širšom centre Košíc sa spája s novšou snímkou Vojna policajtov (2024), kde okrem Hlavnej a Moyzesovej ulice možno vidieť aj známy podnik Colloseum či Dominikánske námestie. „V rámci filmového turizmu je dôležité spomenúť aj Kojšov. Obec je rodiskom Juraja Jakubiska, jednej z najvýznamnejších osobností našej kinematografie. Jeho vzťah ku Kojšovu bol dlhodobo známy a obojstranný, a v obci je viditeľný aj dnes,“ dodal spisovateľ.
Melikant priblížil, že v Košickom kraji sa okrem spomínanej Vojny policajtov či snímky Kavej natáčal napríklad aj film Autičkári, taktiež snímka Hore je nebo, v doline som ja, ktorá by do kín mala prísť v septembri, ale aj seriál Miša v Košiciach, ktorý si diváci budú môcť pozrieť na TV JOJ na budúci rok. Zábery z Košického kraja bude možné najbližšie vidieť aj vo filmoch Potopa, Kavej 2, Šípkari, Interest či Nájdi ma.