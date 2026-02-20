Film ŠAMPIÓN zažil veľkolepú predpremiéru na ZOH 2026 v Miláne!

Unikátna snímka ŠAMPIÓN, ktorá rozpráva príbeh krasokorčuliarskej legendy Ondreja Nepelu, bola slávnostne uvedená počas Zimných olympijských hier v Miláne – Cortina d’Ampezzo 2026. Výnimočná predpremiéra sa uskutočnila 18. februára 2026 o 19.00 v Slovenskom olympijskom dome – Casa Slovacca v Miláne a symbolicky prepojila filmové umenie s olympijskými hodnotami.
Podujatie vzdalo hold nielen samotnému Ondrejovi Nepelovi, ale aj jeho trénerke Hilde Múdrej, ktorá zásadne ovplyvnila jeho športovú kariéru aj osobný život. Film bol uvedený v slovenskom znení s anglickými titulkami, aby bol prístupný aj medzinárodnému publiku a návštevníkom olympijských hier.
Nepela patrí na olympijskú pôdu
Generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba zdôraznil symboliku uvedenia filmu práve na olympijskej pôde: „Ondrej Nepela je jednou z najvýraznejších osobností v histórii slovenského športu. Jeho odkaz je dodnes živý a inšpiratívny. Aj preto sa súčasná olympijská výprava nechala inšpirovať jeho legendárnou jazdou pri návrhu oficiálneho olympijského oblečenia.“ Podľa Jozefa Libu bolo prirodzené, že si Slovensko jeho výnimočný príbeh pripomenulo práve počas najväčšieho športového sviatku sveta.
Jednu z najdôležitejších postáv filmu, trénerku Hildu Múdru, stvárnila Jana Nagyová, ktorá sa slávnostnej predpremiéry v Miláne osobne zúčastnila spolu s predstaviteľom Ondreja Nepelu, Adamom Kubalom. Uvedenie filmu vnímala aj s jemnou symbolikou: „Tešila som sa, že som sa zimných olympijských hier v Miláne zúčastnila aj bez umiestnenia. Nešli sme vyhrávať, išli sme premietať. A to je pre slovenský film veľká vec.“
Za realizáciou slávnostnej predpremiéry stála aj úzka spolupráca so športovým prostredím. Jeden z producentov filmu, Tibor Búza, vnímal uvedenie filmu v Miláne ako symbolické vyvrcholenie dlhoročnej práce celého tvorivého tímu: „Uviesť slovenský film počas zimných olympijských hier je obrovská pocta a zároveň silný symbol. ŠAMPIÓN nepatrí len do kín, patrí na olympijskú pôdu, kde sa písali dejiny Ondreja Nepelu. Pre náš tvorivý tím je to potvrdenie, že príbeh, ktorý rozprávame, má medzinárodný presah a dôstojné miesto medzi najväčšími športovými udalosťami sveta. Vnímame to ako veľký prejav úcty nielen k Ondrejovi Nepelovi a Hilde Múdrej, ale aj k hodnotám, ktoré reprezentovali.“
Predpremiéra filmu ŠAMPIÓN sa stretla s veľkým ohlasom. Diváci po skončení projekcie venovali hercom a tvorivému tímu niekoľkominútový potlesk a gratulácie. Po celý večer bola v Casa Slovacca výborná atmosféra, ktorá sa niesla v duchu obdivu známeho športovca. Film ŠAMPIÓN vstúpi do slovenských kín 26. marca 2026 a v Českej republike ho distribučná spoločnosť Continental film uvedie 9. apríla 2026.
