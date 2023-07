Fila: pre tých, ktorí chcú vyniknúť. Vyberte si svoj model a tvorte individuálny look

Bez tenisiek ani na krok. Avšak nemusia to byť len basic modely! Ak hľadáte dizajn, ktorý na ulici vynikne, zamerajte sa na ponuku značky Fila. Dizajn značky už roky vyznačuje smer rozvoja mestských trendov. Chcete dôkazy? Stačí spomenúť už teraz ikonické tenisky Disruptor alebo tenisky Strada, ktoré neustále vládnu medzi modelmi z kategórie dad shoes. Hľadáte na nadchádzajúcu sezónu niečo originálne? Zistite teda, ktoré novinky Fila sa oplatí uloviť.

Obuv Fila – modely, ktoré ovládli ulice

História značky Fila zahŕňa premiéry niekoľkých modelov, ktoré zanechali výraznú stopu na streetwearovej realite. Osobitnú zmienku si zaslúži o. i. séria Ray Tracer, ktorá sa vyznačuje dynamickou formou a kontrastný dizajnom alebo vysoké tenisky F-14 v duchu 80. rokov. Ikonické tenisky Fila sú taktiež súčasťou série MB – ktorá je nezabudnuteľná vďaka neopakovateľnému dizajnu. Je ťažké predstaviť si nezabudnuteľnejšie detaily, ako geometrické elementy na stenách strednej podrážky. Na tapete sneakerheadov ostáva taktiež séria Disruptor. Už ikonické biele topánky Fila na hrubej podrážke s dezénom lákajú stále nových prívržencov, ktorí rozširujú rady oddaných fanúšikov. Teraz je však čas, aby sme sa trochu prizreli novým modelom tenisiek, ktoré môžu čochvíľa ovládnuť ulice.

Fila Instinx Evo – nekompromisný dizajn

Dobrým kandidátom na nástupcu slávnych Disruptorov je séria Fila Instinx Evo. Tieto modely spoznáte po motíve vĺn: prítomných na stenách zvršku, ako aj tvoriacich žliabky na stenách podrážky. Perforácie a konštrukcia šnurovacieho panelu inšpirované estetikou Y2K približujú obuv Fila Instinx Evo k najväčším ikonám sneakers spojeným s vtedajšou érou. Ich zvršok vznikol z kombinovaných materiálov. Kombinácia prírodnej kože, syntetiky a priedušnej sieťoviny tvorí dynamickú formu, ktorá ideálne zapadne do ducha urban trendu.

Tenisky Instinx Evo Fila sú dámske aj pánske topánky v dvoch farebných variantoch – stvorených s myšlienkou na minimalistov, ako aj tých, ktorí sa nestránia maximalizmu. Pánsku obuv Fila z tejto série nájdete v elektrizujúcej kombinácii čiernej a fosforeskujúco žltej – ktorá v dámskom modeli prenechala miesto neónovo fuksiovej. Ak si chcete odpočinúť od neónov z 90. rokov, môžete staviť na tlmenú béžovú. Svetlé tenisky Instinx Evo úspešne nahradia pár tenisiek na rovnej podrážke – celému setu dodajú pomerne veľkú dávku charakteru a rebelantstva.

Foto: Sizeer

Elektrizujúca ponuka Fila – dámska obuv v štýle chunky

Výrazná podrážka a zvršok doplnený detailmi v outdoorovom duchu – to presne sú dámske topánky Fila Electrove. Je to ponuka pre tých, ktorí nemajú zámer túto sezónu rezignovať z páru výrazných tenisiek na vysokej podrážke a radi do outfitu prenášajú elementy v duchu cargo. Práve tu na scénu vstupuje séria Electrove Fila. Formu tenisiek tejto línie môžeme označiť ako „chunky“. Podrážka vytiahnutá dozadu s menším oblúkom nadväzuje na dizajn populárnych dad shoes. Vďaka dravým detailom, ako zvršok ozdobený prekríženými pruhmi alebo reflexný šnurovací panel, tenisky Fila Electrove sa osvedčia v kombinácii so širokými vreckovými nohavicami, ako aj šortkami – zaručia komfort a pohodlie pri nosení.

Foto: Sizeer

Značka Fila v otázke inovačného dizajnu rozhodne nespomaľuje. Túto sezónu sa oplatí vyzerať novinky značky!

