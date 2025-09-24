Ficova vláda rokovala v Borši, okresy Trebišov a Rožňava dostanú státisíce eur – VIDEO

Vláda v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Borši (okres Trebišov) schválila pre okresy Rožňava a Trebišov státisíce eur. Do okresu Rožňava má podľa schváleného návrhu smerovať 722-tisíc eur, do okresu Trebišov ďalších 843-tisíc eur.
V Rožňavskom okrese má napríklad do obnovy obecného úradu v obci Dedinky smerovať 45-tisíc eur, 30-tisíc je určených pre Gemerskú Hôrku na rekonštrukciu kúpaliska, obec Henckovce zas dostane 45-tisíc na rekonštrukciu strechy na požiarnej zbrojnici.
Prostriedky vláda schválila aj pre obec Krásnohorské Podhradie, na projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníka pri štátnej ceste poputuje 11-tisíc eur, obec Nižná Slaná zas dostane 20-tisíc na detské ihrisko a Vyšná Slaná 30-tisíc na dofinancovanie rekonštrukcie kultúrneho domu.
Okresné mesto Rožňava dostalo od vlády 50-tisíc eur na vybudovanie prístupovej cesty do priemyselnej zóny z hlavnej cesty, vybudovanie prístupovej cesty z hlavnej cesty do okresného mesta a dofinancovanie rekonštrukcie zimného štadióna.
Prostriedky pre okres Trebišov
V rámci okresu Trebišov získala obec Bara 20-tisíc na vybudovanie autobusovej zastávky, mestu Kráľovský Chlmec ministri priklepli 35-tisíc eur na doplnenie a aktualizáciu projektovej dokumentácie k revitalizácii okolia hradu Csonkavár. Ďalších 25-tisíc bude smerovať do obce Kysta na obnovu verejného rozhlasu, 45-tisíc dostane mesto Sečovce na projektovú dokumentáciu k projektu kultúrneho domu.
Ficova vláda rozdelila okresom Púchov a Ilava vyše dva milióny eur. Čo prinesú financie regiónom?
V Slivníku budú za 25-tisíc schválených vládou opravovať komunikácie po vybudovaní kanalizácie. Okresné mesto Trebišov dostane 50-tisíc na rekonštrukciu chodníkov na mestskom cintoríne a rekonštrukciu odstavných plôch, a tiež na nasvietenie Mariánskeho námestia. Podporu získalo aj mnoho ďalších projektov.
Ako vyplýva zo schváleného materiálu, na rekonštrukciu miestnej komunikácie a dobudovanie cesty vedúcej ku kaštieľu v samotnej Borši poputuje suma 110-tisíc eur. Ministerstvo cestovného ruchu a športu by tiež malo poskytnúť obci 60-tisíc eur na opravu, vybudovanie a rozšírenie druhej časti uvedenej miestnej komunikácie. Cieľom je zlepšenie cestnej infraštruktúry a rozvoj cestovného ruchu.
Úlohy pre jednotlivé ministerstvá
V návrhu je tiež viacero úloh pre jednotlivé ministerstvá, ktoré vyplývajú z identifikovaných potrieb a požiadaviek okresov Trebišov a Rožňava. Minister dopravy dostal úlohy súvisiace napríklad s opravami ciest v úsekoch Bohúňovo – Plešivec či Rožňava – Lipovník taktiež by mal zabezpečiť vyhlásenie verejných obstarávaní napríklad na zhotoviteľa projektovej dokumentácie stavby „I/67 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste I. triedy – úsek Dobšiná – Dobšinský kopec“ či na dodávateľa Správy EIA pre úsek D1 medzi Bidovcami a štátnou hranicou s Ukrajinou.
Vláda rokovala v Pečovskej Novej Vsi, pre okresy Prešov a Sabinov schválila viac ako 2,5 milióna eur – VIDEO
Šéf agrorezortu by zas mal v súčinnosti ministrom životného prostredia zabezpečiť primerané uplatnenie opatrení na podporu rozvoja vinohradníctva a vinárstva schválených aj vo vinohradníckej oblasti Tokaj, a tiež preskúmať možnosti schémy štátnej pomoci na kompenzáciu škôd spôsobených zlatým žltnutím viniča a ošetreniami proti vektoru Scaphoideus titanus v súvislosti s vyhlásením karantény v postihnutých oblastiach. Ministri školstva a investícií zas dostali za úlohu hľadať možnosti financovania na projektovú dokumentáciu a výstavbu základnej školy v obci Richnava.
Predajňová odmieta špekulácie o zastavení rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka, obnovu idú robiť systematicky a logicky – VIDEO
Ministerke kultúry vláda uložila viacero úloh súvisiacich s hradom Krásna Hôrka. Mala by preskúmať finančné možnosti potrebné pre dokončenie prác na hrade, prijať opatrenia na urýchlenie rekonštrukcie Krásnej Hôrky, a tiež predložiť na rokovanie vlády informáciu o výsledkoch obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky. Do konca roka 2027 by tiež mala ukončiť rekonštrukciu a dostavbu hradu Krásna Hôrka a zrevitalizovať park kaštieľa Betliar.