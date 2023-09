Fico vytiahol na Svítkovej muža sexuálne obťažovanie, Demokrati za tým vidia strach z vyšetrovaní korupcie jeho vlád (video)

Strana Demokrati tvrdí, že útoky Roberta Fica (Smer-SD) na členku strany Natáliu Svítkovú a vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Juraja Svítka ukázali jeho strach z priebehu začatých vyšetrovaní závažnej korupcie za jeho vlád.

Svítková vníma Ficove útoky na jej rodinu ako snahu o zastrašenie a zároveň ako výbornú vizitku 20-ročnej služby jej manžela.

Nenechajú sa zastrašiť

Volebná líderka Demokratov Andrea Letanovská prízvukuje, že sa zastrašiť nenechajú a naďalej sú odhodlaní stáť zoči-voči predsedovi Smeru-SD v boji za spravodlivosť.

Fico na piatkovej tlačovej konferencii oznámil, že vyšetrovateľka Diana Santusová mala byť sexuálne obťažovaná funkcionárom ÚIS na stretnutí na Duchonke v aktuálnom roku.

Na Duchonke sa nestretli

Podpredseda Demokratov Jaroslav Naď tvrdí, že žiadne obťažovanie sa nekonalo a na Duchonke sa tento rok ani len nestretli. Ďalej informoval, že na tlačovej konferencii Smeru-SD zazneli aj ďalšie zásadné klamstvá.

„Tvrdili, že Santusová bola prevelená na východ z pomsty, čo jasne vyvracia fakt, že o toto prevelenie sama dobrovoľne a opakovane žiadala. Ďalšie klamstvo je, že vyšetrovateľ Pavol Ďurka bol príslušníkov ÚIS v čase, keď sa rozprával s Petrom Petrovom na NAKA,“ tvrdí Naď.

Volala ho k sebe na byt

Demokrati ďalej uviedli, že Santusová sa mala Svítkovi priznať s tým, že vyšetrovací tím Oblúk mal získavať diskreditačné informácie na vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu a taktiež, že sa stretávali u generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

Po tom, ako si Santusová uvedomila, čo spravila, začala podľa Demokratov písať Svítkovi a volala ho k sebe na byt.

Santusová spanikárila

„Nakoniec po roku a pol prišla s príbehom, že ju mal Svítok obťažovať, aby prekryla celú vec. To sú tie SMS-ky, ktoré prezentoval Fico, Svítok sa so Santusovou snažil stretnúť, aby mu o stretnutiach na generálnej prokuratúre povedala viac. Santusová potom spanikárila, povedal o tom ďalším ľuďom a zistili, že majú vážny problém, pretože je tu nezákonná 363 od Žilinku a čestný vyšetrovateľ teraz má informácie o tom, že Oblúk sa so Žilinkom koordinoval,“ vysvetlil člen predstavenstva Demokratov Juraj Šeliga.

Zároveň sa pýta, odkiaľ má Fico prístup k nahrávkam, či ich má od Santusovej a či sa Žilinka koordinoval s Oblúkom a na základe toho použil paragraf 363.