Zelenskyj obvinil Fica, že chce pomôcť Putinovi zarobiť peniaze na financovanie vojny – VIDEO, FOTO

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) chce podľa ukrajinského prezidenta pomôcť Rusku vytlačiť americký plyn a energetické zdroje iných partnerov z Európy, čo naznačuje, že chce pomôcť Putinovi zarobiť peniaze na financovanie vojny a oslabiť Európu.

Volodymyr Zelenskyj to v pondelok uviedol na sociálnej sieti X v súvislosti s Ficovou návštevou ruského vodcu Vladimira Putina v Moskve.

„Stojí za povšimnutie, že po stretnutí v Moskve Fico a Putin nevydali spoločné vyhlásenia ani neodpovedali na otázky novinárov. Skrátka nemôžu verejne povedať nič o tom, o čom na stretnutí diskutovali. Obávajú sa reakcie verejnosti,“ napísal Zelenskyj.

„Moskva poskytuje Ficovi výrazné zľavy, no platí ich Slovensko. Takéto zľavy nie sú zadarmo – platby do Ruska sa uskutočňujú prostredníctvom suverenity alebo nejasných schém. To by malo byť predmetom záujmu slovenských orgánov činných v trestnom konaní a špeciálnych služieb,“ konštatoval ukrajinský prezident.

Podrobnosti o takomto financovaní boli odhalené počas nedávneho stretnutia európskych lídrov v Bruseli poznamenal Zelenskyj a dodal, že lídri si všimli, že Fico nechce participovať na spoločnej európskej práci na energetickej nezávislosti ani hľadať náhradu za ruský plyn. „V dôsledku vojny, ktorú Putin začal, strácame ľudí a veríme, že takáto pomoc Putinovi je amorálna,“ vyhlásil.