Trojdňové prímerie neznamená mier. Fico by sa podľa kresťanských demokratov osláv v Moskve nemal zúčastniť

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) považuje dočasné prímerie, ktoré vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin na tri dni okolo osláv 80. výročie konca druhej svetovej vojny, za ľúbivý krok zo strany ruského totalitného režimu. Až po skončení osláv v Moskve sa však podľa hnutia ukáže, či to Rusko myslí vážne a skutočne chce trvalý mier, alebo ide iba o ďalší z jeho manévrov. „Nesmieme sa týmito gestami Putina nechať nachytať,” upozorňujú kresťanskí demokrati.

Zároveň pripomínajú, že 80. výročie konca druhej svetovej vojny, jedného z kľúčových momentov našich dejín, sa bude diať za stále prebiehajúcej vojny proti Ukrajine, ktorá každým dňom spôsobuje obrovské ľudské utrpenie.

„K spravodlivému a dlhotrvajúcemu mieru potrebujeme dialóg, nie jednostranné vyhlásenia. Žiaľ, už to, ako sú oslavy konca vojny poňaté, však vzbudzuje pochybnosti, či je Rusko takéhoto konštruktívneho dialógu schopné. V Moskve je totiž táto pripomienka stále vnímaná len ako ukážka sily,” uviedlo KDH s dodatkom, že preto by predseda vlády Robert Fico na oslavy do Moskvy rozhodne nemal ísť, a to aj v kontexte neustále prebiehajúcich útokov Ruska na Ukrajinu.