Fico odmieta financovať vojnu na Ukrajine, uvažuje nad zvolaním mimoriadneho rokovania parlamentu – VIDEO

EÚ sa podľa neho rozhodla získať peniaze na financovanie vojny na Ukrajine aj z tzv. zmrazených ruských aktív. Fico to považuje za veľmi nebezpečné.
Robert Fico, premiér a predseda strany Smer SD.
Európska únia poskytla od začiatku vojny Ukrajine finančnú pomoc vo výške 177 mld. eur. Ako uviedol premiér Robert Fico, Brusel uvažuje o poskytnutí ďalších 140 mld. eur. V súčasnosti hľadá spôsob, ako to vyfinancovať. Predseda vlády hovorí o zvolaní mimoriadneho rokovaniaNárodnej rady SR. Financovať vojnu na Ukrajine totiž rezolútne odmieta.

Asi budeme musieť uvažovať nad zvolaním mimoriadnej schôdze Národnej rady SR. EÚ sa rozhodla, že prevezme všetky náklady vojny na Ukrajine. Už nikto iný nemá záujem platiť nič. Preto považujem za veľmi závažné, že v Európskej únii prevláda záujem pokračovať v nasledujúcich rokoch vo financovaní vojny na Ukrajine,“ povedal Fico.

Financovanie aj zo zmrazených ruských aktív

EÚ sa podľa neho rozhodla získať peniaze na financovanie vojny na Ukrajine aj z tzv. zmrazených ruských aktív. Fico to považuje za veľmi nebezpečné.

Začnem Japonskom, ktoré povedalo, že konfiškovať zmrazené ruské aktíva nie je možné. Dajú sa použiť, ale až keď je podpísaná nejaká mierová dohoda, ale v stave, v akom sa nachádzame, je to v rozpore s medzinárodným právom. Japonsko to jasne hovorí,“ podotkol Fico.

Slovensko dáva ruky preč

Do decembra by sa mali pripraviť schémy, ako by sa dala naďalej financovať vojna na Ukrajine. Okrem zmrazených aktív by Brusel mohol získať peniaze aj vďaka akejsi zbierke členských štátov EÚ či vďaka pôžičke, ktorej ručiteľom by boli krajiny Európskej únie. Slovensko však už teraz dáva od toho ruky preč.

Ako predseda vlády odmietam, aby sa Slovensko zúčastnilo na akejkoľvek finančnej schéme, ktorej cieľom je pomôcť Ukrajine zvládať vojnu a vojenské výdavky. Nezúčastnime sa žiadnej schémy, ktorá by viedla k tomu, že budeme financovať vojenské potreby Ukrajiny. Sme pripravení pomôcť tam, kde je treba, ale nebudeme sa zúčastňovať na žiadnych schémach. Pomáhajme im, ale nie tým, že budeme financovať vojnu. Ak bude treba, zvoláme k tomu národnú radu,“ uzavrel Fico.

