Fico nemá podľa PS odvahu priznať, že za problémy s eurokomisiou nesie zodpovednosť. Podľa Jurík to však už nemá na koho iného hodiť (video)

Premiér Robert Fico (Smer-SD) po štyroch mesiacoch priznal, že jeho vláda má vážny problém s Európskou komisiou, nemá však odvahu priznať, že zodpovednosť za to nesie on sám. Uviedla to poslankyňa parlamentu za Progresívne Slovensko (PS) Beáta Jurík.

„Výhovorky, klamstvá, zavádzanie – takto fungoval Mečiar. Keď mu naši zahraniční partneri ukázali, že s nami už nepočítajú, začal ich očierňovať a vyhovárať sa na nich. Takto funguje aj vláda Roberta Fica,“ skonštatovala Jurík. Ako pokračovala, najprv to boli podľa Fica opoziční europoslanci, ktorí vraj zrádzali Slovensko a v Bruseli žiadali Európsku komisiu, aby nám zastavila európske peniaze.

Nemá už na koho zvaliť vinu

Potom nás vraj EÚ chcela trestať za náš „suverénny postoj“ k vojne na Ukrajine a deň po zvolení Petra Pellegriniho za prezidenta sa zas Robert Fico vyjadril, že by sa nečudoval, keby nám Európska únia stiahla na peniaze len pre tento výsledok volieb.

„Fico po ovládnutí všetkých ústavných funkcií už doma nemá na koho zvaliť vinu. Tak sa začal vyhovárať na EÚ,” myslí si poslankyňa, podľa ktorej jediný, kto škodí Slovensku v zahraničí, je Robert Fico so svojou koalíciou.

Premiér by mal mať podľa nej odvahu priznať, že Európska komisia vládu v niekoľkých listoch upozornila na to, že prijatie novely Trestného zákona nás jej obsahom, ale aj spôsobom, akým ju vláda pretlačila, môže pripraviť o európske peniaze.

Opozícia koalíciu upozorňovala

Jurík tiež podotkla, že opozícia v rozprave dôrazne upozorňovala na to, že vládou navrhované zmeny, ako napríklad rapídne zníženie trestov za ekonomickú trestnú činnosť či drastické zníženie premlčacích lehôt, môžu byť v rozpore s právom Európskej únie. Poslankyňa upozorňuje na to, že novela znižuje ochranu finančných záujmov Európskej únie, a tá má právo aj povinnosť zaujímať sa o zmeny, ktoré chce Robert Fico pretlačiť.

„Pravidlá Európskej únie sú jasné. Štát, ktorý negarantuje ochranu finančných záujmov EÚ, nemôže dostať peniaze z EÚ,“ pripomenula. Pre Fica je podľa nej však prioritou ochrana jeho vlastných ľudí, nie dostavba a rekonštrukcia nemocníc či škôl z eurofondov. Ľuďom sa vláda venuje len vo videách na sociálnych sieťach, dodala Jurík.

Poslanec za PS Ján Hargaš zdôraznil, že ohrozenie fondov je priamym dôsledkom krokov koalície.

„Zmena trestného zákona, nerešpektovanie výdavkových limitov a míľnikov Plánu obnovy, snaha o ovládnutie RTVS, oslabovanie nezávislých úradov kompetenčným zákonom – tieto iniciatívy rozhodne neprišli z opozície. Naopak, sú to priority Roberta Fica,” vyhlásil Hargaš. Pripomenul tiež, že na ich problematickosť Európska komisia i Európska prokuratúra upozorňovali už dávno pred prezidentskými voľbami.