Fico de facto odmietol stretnutie s generálnym tajomníkom NATO, podľa Šimečku nie je zažehnaná ani koaličná kríza – VIDEO

Premiér Robert Fico vo štvrtok de facto odmietol stretnutie s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem tým, že v čase jeho avizovanej návštevy Slovenska odcestoval do Washingtonu. Uviedlo to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS).

Premárnená príležitosť

„Premiér nepotrebuje byť na Slovensku a rozprávať sa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, pretože potrebuje ísť do Spojených štátov na konzervatívny samit. Je to úplne trápna výhovorka,“ povedal na tlačovej konferencii Ivan Korčok z PS, ktorý v minulosti viedol rokovania o vstupe Slovenska do NATO.

Podľa jeho slov ho nikdy nenapadlo, že by sa predseda vlády mohol vyhýbať stretnutiu s generálnym tajomníkom NATO. Pokladá to za premárnenú príležitosť. Takouto zahraničnou politikou vedie vláda Slovensko do katastrofy, myslí si Korčok. Dodal, že nevie, aká bude odpoveď Európy na rokovania Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom, no vie, že Slovensko a Maďarsko súčasťou tohto európskeho riešenia nebudú.

Trójske kone Kremľa

„Vládna koalícia ústami podpredsedu Smeru hovorí, že Európa nemá byť za rokovacím stolom, kde sa hovorí nielen o budúcnosti Ukrajiny, ale aj celej Európy. K tomu tu máme ministra zahraničných vecí, ktorý sa neunúva byť tam, kde je celý svet – na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. My jednoducho za tým stolom už byť nechceme,“ podotkol. Podľa Korčoka sme sa sami izolovali a vyčlenili spoza európskeho stola. „Partneri nám neveria, pretože sme spolu s Maďarskom trójske kone Kremľa v EÚ a NATO,“ dodal.

Poslanec a bývalý stály predstaviteľ Slovenska pri NATO Tomáš Valášek poukázal na to, že v Európe garantovalo 76 rokov bezpečnosť NATO so Spojenými štátmi na čele. Od nástupu nového prezidenta Donalda Trumpa nám však USA dávajú najavo, že táto situácia sa úplne mení a Európa sa už nebude môcť automaticky spoľahnúť na USA.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hlboká kríza

Robert Fico podľa neho nielenže nebol pozvaný na stretnutie európskych lídrov v Paríži, ale ešte ich aj vykreslil ako vojnových štváčov, ktorých jediným cieľom je predlžovať utrpenie na Ukrajine. „Našich spojencov dourážal a v živote už na podobné konverzácie pozvaný nebude,“ dodal.

Podľa predsedu PS Michala Šimečku sa Slovensko nachádza v hlbokej politickej, sociálnej a ekonomickej kríze, ktorej jediným riešením sú predčasné voľby. Štátny dlh neustále narastá, požičiavame si čoraz drahšie a ekonomika stagnuje. PS bude zvolávať mimoriadnu schôdzu k zrušeniu transakčnej dani a vyzýva koaličných poslancov, špeciálne šéfa SNS Andreja Danka, ktorý ju sám kritizoval, aby ju pomohol zrušiť.

Koaličná kríza

Koaličná kríza podľa Šimečku zažehnaná nie je. Ako povedal, z toho, že Smer zobral Hlasu a SNS po jednom ministerstve, vôbec nevyplýva, že by mala teraz koalícia väčšinu. Naopak, Robert Fico podľa neho nijakým spôsobom nenaznačil, že má cestu k funkčnej vládnej väčšine v Národnej rade.

Ak sa Rudolf Huliak stane ministrom cestovného ruchu a športu, na jeho miesto v parlamente nastúpi Miroslav Radačovský, ktorý možno tiež bude chcieť podiel na vládnutí. „Premiéra už baví len lietať po svete, vládnutie ho už nebaví a ani to už nevie,“ zhodnotil.