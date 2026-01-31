Fico chce do konca februára riešenie pre Slovalco, avizuje bytovú výstavbu aj strategické projekty

Predseda Vlády SR Robert Fico predstavil svoje plány na nadchádzajúci mesiac. Za prvý februárový cieľ považuje vyriešenie situácie v súvislosti so spoločnosťou na výrobu hliníka Slovalco.
„Do konca mesiaca chcem vidieť na stole návrh riešenia pre Slovalco v Žiari nad Hronom, ktorý musíme opätovne otvoriť. Inak sme blázni, ak necháme zatvorenú ekologickú výrobu strategického hliníka a skoro všetok hliník budeme dovážať z Číny,“ uviedol premiér.
Opätovné rozbehnutie výstavby
„Našli sme prvých 20 miliónov eur na opätovné rozbehnutie výstavby nájomných bytov v obciach a mestách cez Štátny fond rozvoja bývania. Ešte tento týždeň vás budeme všetkých informovať,“ pokračoval s tým, že 17. februára sa na Slovensku uskutoční dôležitá konferencia organizovaná s EK na tému výstavby nájomných bytov cez súkromné investície. Má sa na nej zúčastniť aj komisár EK pre energetiku, ktorému chce Fico povedať, čo si myslí o jeho rozhodnutiach.
„Plánujem kontrolné dni na viacerých strategických zdravotníckych a dopravných stavbách, čaká nás veľká výjazdová vláda do okresov Trnava a Hlohovec, ku koncu februára otvoríme rekonštruovanú nemocnicu v Spišskej Novej Vsi,“ pokračoval premiér vo výpočte aktivít na nadchádzajúci mesiac. Okrem spomínaného prebehnú rokovania s niektorými zahraničnými firmami, ktoré by sa mohli zúčastniť na výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
Intenzívna spolupráca
„Rozbiehame intenzívnu spoluprácu s OECD na prorastových opatreniach a február bude dôležitý aj z pohľadu prác na Vízii a stratégii Slovenska do roku 2040, strategického materiálu, na ktorom vláda pracuje spoločne so SAV. Musíme predvídať a plánovať. Zázračná ruka voľného trhu je blbosť,“ dodal predseda vlády. Zároveň vyjadril nádej, že si počas dvoch februárových návštev Bruselu nájde čas na návštevu blízkeho mesta, aby sa pozrel na automatizovanú MHD.
„Autonómne vozidlá vyvolávajú u mňa aj obavy, aj rešpekt, avšak aj na Slovensku budeme musieť o nich uvažovať, podobne ako aj o vyššej miere digitalizácie a robotizácie, to je jedna z ciest, ako riešiť akútny nedostatok pracovnej sily a dôsledky starnutia,“ doplnil Fico.
Na záver každému odporučil, aby neignoroval šport. „V mojom prípade je základom môjho prežitia. Niekedy už idem do extrémností a ráno potrebujem nejaký čas na poskladanie tela, ale endorfíny zo športu sa nedajú nahradiť ničím.“ uzavrel.