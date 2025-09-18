Festival, ktorý spája. Stretni svoje online hviezdy naživo

Hovorí sa, že raz vidieť je lepšie ako desaťkrát počuť, ale raz zažiť naživo je stokrát lepšie než čokoľvek iné.
V sobotu 27. septembra 2025 sa v Edison Parku v Bratislave uskutoční RecFest, prvý festival svojho druhu na Slovensku, ktorý umožní širokej verejnosti vidieť svoj obľúbený obsah zo Spotify, YouTubu či sociálnych sietí – tentoraz úplne naživo. Festival reaguje na rastúcu potrebu prepojiť digitálne komunity s reálnym svetom a ponúka alternatívu k pasívnemu sledovaniu obsahu cez obrazovky.
RecFest sa zameriava na každého, kto má v Spotify obľúbený playlist zložený z podcastov a na YouTube, Instagrame, či TikToku svojich obľúbených online tvorcov, ktorých videá sú pevnou súčasťou každého dňa. Festival RecFest premení sobotu 27. septembra tento online svet na realitu. Návštevníci stretnú svojich online hrdinov bez obrazovky medzi nimi. Organizátori kladú dôraz na osobný zážitok a priamy kontakt medzi tvorcami a ich komunitami.
„Vidíme rastúci dopyt po autentických stretnutiach medzi tvorcami a ich fanúšikmi. Je to rovnaký koncept ako to, že idete radi na koncert obľúbenej kapely. RecFest vás prenesie naživo do vášho obsahu na spotify, YouTube a sociálnych sieťach,“ uvádza Zuzana Remišová z organizačného tímu.
RecFest nazrie aj do zákulisia. Za každým precízne pripraveným videom či epizódou podcastu stoja hodiny práce, strihu a dolaďovania. Návštevníci tak okrem obľúbeného obsahu naživo uvidia aj to, ako celý proces vzniká – od prvotného nápadu až po tisíce lajkov.
Program pre všetky vekové kategórie na troch pódiách.
Festival ponúkne celodenný program rozdelený do troch tematických celkov:
Main stage predstaví najväčšie mená slovenského online priestoru. Návštevníci budú môcť sledovať živé vysielania populárnych podcastov vrátane Adela & Sajfa šou, Braňa Závodského Naživo s hostkou Ivetou Radičovou, Bárdy & Káčer, Hello Klaudi, To nerieš moja s Katkou Brychtovou a Zuzkou Vačkovou alebo dminikah a Maroša Molnára. Chýbať nebude nový úspešný projekt Richarda Mažonasa Za oponou virality s hosťom Ivanom Kandráčom. Lucia Medveď Pataková vyspovedá Kiku a Traba, výhercov Love Islandu z minulúho roku. Oli Džupinková predstaví najnovší rebríček Forbes, kde sa kládol dôraz na zodpovednosť jednotlivých influencerov. Jej hosťami budú šéfredaktorka Forbes Slovensko Lucia Okšová, Jany Landl, Marek Pupák so svojou babičkou Blue Grandma a Liberty Blake Simon. Večerný program doplní debata tvorcov najúspešnejších slovenských true crime podcastov Vražedné psyché a Kriminálne spisy a fantastickým záverom festivalu bude obľúbený podcast Lužifčák.
ZRKADLOvka sa zameria na diskusný obsah bez príkras. Predstavia sa tu napríklad Rasťo Chvála & Šulko z Garáž TV, Bekim Aziri so svojím horúcim kreslom, Kamil Aujeský so Žijeme Sci-fi a pozvanie prijali aj Katka a René, ktorých môžu účastníci poznať zo sociálnych sietí ako Farma pod Poľanou. Adel Ghannam prinesie večer na RecFest silný a osobný pohľad na to, ako hľadať príbehy priamo v miestach, kde sa bojuje a čo to znamená, robiť žurnalistiku v extrémnych podmienkach vojnovej zóny. Večerný program doplní diskusia Mišky a Denisa z podcastu Sexuálna výchova a stand-up komika Veľmajstra Jerryho.
Rodinná zóna s Turbo TV je určená rodinám s deťmi a ponúkne interaktívne aktivity. Deti si budú môcť vyskúšať moderovanie v televíznom štúdiu, zúčastniť sa na vystúpení Fíha Tralala, sledovať zábavné chemické pokusy alebo objaviť svoju tvorivú stránku osobnosti s Danielom Hevierom. Pre rodičov je pripravený program s Dondou, Lindou a Lenkou z podcastu Mater amatér a cestovateľské tipy dostanú od Zuzany z podcastu Road trip.
Vzdelávací rozmer a podpora nových talentov
Súčasťou festivalu budú workshopy zamerané na techniky tvorby obsahu, monetizáciu podcastov, využitie dronu ako tvorivého nástroja s Rastislavom Sopkom z Drontex alebo ako sa stať hviezdou na LinkedIn s Martou Pálešovou. Orange podcastový inkubátor poskytne priestor novým talentom a začínajúcim tvorcom. Veľká K-pop zóna prinesie mladším návštevníkom mix najnovších produktov a tanečnej energie, ktorá ich vtiahne priamo do atmosféry tohto fenoménu.
Festival reaguje na zmeny v spôsobe konzumácie médií a snaží sa poskytnúť alternatívu k pasívnemu tráveniu času pri obrazovkách. Organizátori vidia RecFest ako príležitosť na inšpiráciu najmä pre mladú generáciu a ako prevenciu nadmerného času stráveného online.
Cenová dostupnosť a praktické informácie
Vstup na festival je cenovo dostupný. Vstupenky sú v predaji za 49 €, pričom pre deti až do 18 rokov je cena 12€ a študenti platia rovnako výhodnejšie vstupné. Organizátori ponúkajú aj rodinné lístky. Celodenný program začína ráno a pokračuje až do večera.
Dátum: 27. september 2025
Miesto: Edison Park, Bratislava
Web: www.recfest.sk
Vstupenky: V predaji na oficiálnej stránke festivalu
Festival dopĺňa street food zóna, predaj merchandise od účinkujúcich tvorcov a množstvo interaktívnych aktivít pre všetky vekové kategórie.
O RecFeste:
RecFest je prvý komplexný festival na Slovensku, ktorý prináša naživo to, čo bežne počúvame v slúchadlách či sledujeme na obrazovkách mobilu. Festival poskytuje priestor pre priame stretnutia medzi tvorcami online obsahu a ich fanúšikmi, s ambíciou stať sa každoročnou tradíciou slovenskej kreatívnej komunity.
