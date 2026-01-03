Fenomén Littler obhájil titul majstra sveta, dostal za to rekordnú prémiu - VIDEO

Mladý anglický šípkar Luke Littler je už dvojnásobný svetový šampión, pričom 21. januára oslávi len 19. narodeniny. V londýnskom Alexandra Palace vo finále majstrovstiev sveta zdolal o päť rokov staršieho Holanďana Giana van Veena presvedčivo 7:1, obhájil prvenstvo spred roka a získal rekordnú prémiu 1 milión libier, čo je v prepočte približne 1,15 milióna eur.
Mladíci Littler a Van Veen už v sobotu večer zabojujú o titul svetového šampióna
Littler sa preslávil už ako 16-ročný, keď nečakane postúpil do finále svetového šampionátu a odvtedy je v šípkarskom svete jednou z najdominantnejších postáv. Hoci mal v sobotňajšom finále slabší začiatok, keď prehral prvý set, potom už súpera jednoznačne prevýšil vďaka svojej presnosti a trpezlivosti.
„Prvý titul bol taký krásny, že som ho musel vybojovať znova. Je to veľmi výnimočné, ale musím pokračovať, chcem pridať ďalšie tituly. Stále som ako na horskej dráhe,“ povedal po víťazstve 18-ročný hráč.
Pred MS príliš netrénoval. Littler je fenomén, môže prekonať Taylorov rekord so 16 titulmi zo svetového šampionátu - VIDEO
Počas celého turnaja Littler len zriedkavo čelil ťažkostiam, no musel sa vyrovnať aj s diváckou atmosférou, ktorá je známa ako hlučná a alkoholom motivovaná. Po osemfinále proti bývalému majstrovi sveta Robovi Crossovi vtipne poznamenal: „Vy platíte za lístky a aj za moju prémiu, ďakujem vám za moje peniaze! Ďakujem vám za bučanie.“ Po víťaznom zápase sa Littler neubránil slzám, duel uzavrel 147-kou.
Holanďan Van Veen je ďalšou tiež rastúcou hviezdou európskych šípok, no nedokázal zastaviť Littlerovu presnú hru. Angličan zaznamenal počas zápasu šestnásť maximálnych zásahov 180 a mal priemer 106 bodov na tri hody.
Littler sa poďakoval bučiacim fanúšikom, že mu zaplatili odmeny
Littler je jasne najlepším hráčom súčasnosti a má pred sebou sľubnú kariéru po viacerých triumfoch na svetovej scéne.