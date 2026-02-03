Fehérváry strelil gól v prvom zápase po narodení dcérky a uveril v silu otcovstva - VIDEO

Slovenský obranca Washingtonu Martin Fehérváry gólom prispel k triumfu svojho tímu nad New Yorkom Islanders 4:1 a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu.
Dvadsaťšesťročný Bratislavčan dosiahol štvrtý gól v sezóne len dva dni po narodení dcérky Aničky, ktorú vo Washingtone priviedla na svet jeho priateľka Natália. Fehérvárymu chýba 5 bodov do stovky počas šesťročnej kariéry v NHL.
Sila otcovstva
„Streliť gól hneď v prvom zápase po narodení dcérky je úžasný pocit. Moja priateľka odviedla skvelú prácu. Bol to pre mňa výnimočný moment,“ povedal Fehérváry vo videorozhovore pre zámorské médiá na webe Capitals.
„Viacerí spoluhráči mi vraveli, že existuje čosi ako sila otcovstva. Znamená to, že hneď v prvom zápase po narodení dieťaťa strelili gól. Aj mne sa to teraz stalo, niečo na tom bude,“ dodal slovenský bek.
Čo kričali v šatni?
Okrem gólu si pripísal aj dve zblokované strely, jeden bodyček a dva plusové body počas 19 minút na ľade.
Jeho spoluhráč z obrany John Carlson mu odniesol gólový puk a spoluhráči v šatni po zápase zborovo zakričali, keď tréner Spencer Carbery zagratuloval Fehérvárymu pamätnou vetou: „Prvý gól v role otca.“
Dvadsať bodov
Štvrtý gól a dvadsiaty bod v sezóne dosiahol slovenský obranca v 26. min, keď si nakorčuľoval medzi útočné kruhy a odtiaľ prestrelil českého brankára Islanders Davida Ritticha.
Puk mu skvelým spôsobom naservíroval Tom Wilson. Islanders dovtedy viedli 1:0, ale Fehérváry nakopol svoj tím k štyrom gólom a tretej výhre za sebou. Washingtonu patrí deviata priečka vo Východnej konferencii dva body práve za NY Islanders.
Ovečkin pred Gretzkého
Pri góle Washingtonu na 2:1 mal asistenciu aj Alexander Ovečkin. Štyridsaťročný kapitán mužstva si pripísal 1670. bod v kariére v NHL a zároveň 1670. bod v drese rovnakého tímu z hlavného mesta USA.
Je to historicky piate miesto. V tejto štatistike prekonal kanadskú legendu Waynea Gretzkého, ktorý nazbieral ako hráč Edmontonu 1669 bodov. Lídrom štatistiky v počte bodov dosiahnutých v jednom klubovom drese je Gordie Howe a jeho 1809 bodov v 25 sezónach v tíme Detroit Red Wings.