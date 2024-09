FC Barcelona prehrala v Pamplone s Osasunou. Prvú bodovú stratu vzal tréner Flick na seba

Futbalisti FC Barcelona zaznamenali v sobotu prvú ligovú prehru v sezóne 2024/2025. Katalánci nestačili v zápase 8. kola španielskej La Ligy na tím Osasuna Pamplona, s ktorou na Štadióne El Sadar prehrali 2:4. Barca aj napriek tomu ostala na pozícii lídra tabuľky. Tréner Hansi Flick, ktorý v lete zasadol na lavičku barcelonského veľkoklubu, bol po súboji mimoriadne sebakritický.

Mladí a menej skúsení hráči

„Ak chcete niekoho obviniť z tejto prehry, obviňte mňa. Ja som zodpovedný za skladbu zostavy,“ povedal Nemec pre denník Mundo Deportivo. Narážal na fakt, že jeho tím nastúpil v základnej zostave s viacerými mladými a menej skúsenými hráčmi ako Pau Cubarsí, Sergi Domínguez, Gerard Martín, Pablo Torre či Pau Víctor.

„Nebol to náš najlepší zápas. Myslím si, že v prvom polčase sme urobili veľa chýb. V závere sme mali v tíme veľa zmien. To mohla byť jedna z príčin, ale myslím si, že to bolo potrebné. Mali sme veľa zápasov a hráči odohrali veľa minút. Mojou povinnosťou je postarať sa o nich. Myslím si, že sme na správnej ceste,“ doplnil Flick, ktorému z dôvodu zranení chýbajú opory ako Ter Stegen, Araujo, Christensen, De Jong, Olmo, Gavi či Fermín Lopez. Barcelonu už v utorok čaká súboj v Lige majstrov proti švajčiarskemu majstrovi Young Boys z Bernu.

Presné zásahy klubu z provincie

„Máme len dva dni na zotavenie a prípravu. Dúfam, že vtedy ukážeme lepšiu tvár,“ uviedol nemecký tréner. Osasuna uspela doma nad favoritom z Barcelony po prvý raz od roku 2012, vďaka čomu poskočila v tabuľke na 6. priečku.

O presné zásahy klubu z provincie Navarra sa postarali dvojgólový Ante Budimir, ktorému strelecky sekundovali spoluhráči Bryan Zaragoza a Abel Bretones. V drese hostí sa presadili Pau Víctor i striedajúci Lamine Yamal.

V sobotu sa zo zisku troch bodov radovali aj futbalisti Realu Sociedad zo San Sebastiánu. Tí si poradili s Valenciou na svojom ihrisku 3:0 . Uspelo aj Getafe, ktoré doma zdolalo Deportivo Alavés 2:0 a v malom madridskom derby medzi Rayom Vallecano a Leganés sa zrodila remíza 1:1.