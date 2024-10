Madridské kluby mali neúspešný večer v Lige majstrov. Oba tímy nestrelili ani gól a na ihriskách súperov prehrali (foto)

Futbalisti dvoch najväčších madridských klubov nebudú v dobrom spomínať na stredajší (2. 10.) večer v Lige majstrov. V hlavnej fáze tejto vynovenej milionárskej súťaže utrpeli prehry bez streleného gólu a prerušili tým svoje série bez prehry v novej sezóne.

Obhajca trofeje a najúspešnejší klub histórie LM Real Madrid podľahol na trávniku francúzskeho Lille 0:1 a Atlético Madrid utŕžilo výprask 0:4 v Lisabone od Benfiky.

Legionárska úderka

V prípade Atlética ide o najťažšiu prehru v Lige majstrov od roku 2021, keď vo vtedajšej skupinovej fáze jeho hráči nestačili rovnakým výsledkom na Bayern Mníchov. Vyšším rozdielom ako o štyri góly Atlético Madrid v pohárovej Európe nikdy neprehralo.

Na strane Benfiky zabrala legionárska úderka, góly strelili Turek Kerem Aktürkoğlu, Argentínčan Angel Di María, Dán Alexander Bah a ďalší Turek Orkun Kökcü. Di María a Kökcü premenili pokutové kopy. Belfica je po dvoch zápasoch tzv. ligovej fázy LM jeden zo siedmich tímov so stopercentným bodovým ziskom.

Štatistici rýchlo zistili, že portugalský tím zdolal španielskeho súpera v pohárovej Európe o štyri góly naposledy predtým vo februári 1965 a opäť to bola Benfica, ktorá vtedy ponížila Real Madrid (5:1).

Najlepšia verzia každého

„Od začiatku do konca to bolo skutočne veľmi zlé. Vôbec sme sa nedostali do zápasu. Domáci odviedli výbornú robotu. Ukázali, aké skvelé majú mužstvo a víťazstvo si zaslúžili. Prehrali sme 0:4, ale mohlo to byť ešte oveľa horšie,“ povedal dlhoročný brankár v službách Atlética Slovinec Jan Oblak.

„Pravda je taká, že využili naše početné chyby a úplne zaslúžene zvíťazili. Keď sa zrodí takýto výsledok, zodpovedný je v prvom rade tréner. Nevyšli mi striedania a vôbec nikomu z nás nevyšiel tento zápas. Musíme sa pozrieť do zrkadla a do najbližšieho zápasu vylepšiť všetko, čo sa dá,“ doplnil Oblaka jeho tréner Diego Simeone na webe Európskej futbalovej únie (UEFA).

Kouč portugalského vicemajstra Bruno Lage, bol, pochopiteľne, veľmi spokojný. „Toto bola stará škola v podaní môjho tímu. Som rád, že hráči pochopili taktiku a podľa toho sa aj zariadili. Toto bola najlepšia verzia každého z nich. Hrali sme ako tím a striedajúci hráči tomu dodali ešte viac energie. Takéto víťazstvo veľmi povzbudí do ďalšej práce.“

Rozhodol jediný gól

Nevýrazný futbalový večer zažil aj slávnejší z madridských klubov. Historický kráľ futbalovej Európy sa musel skloniť pred umením tímu OSC Lille, ktorému patrí v najvyššej francúzskej súťaži až piata priečka.

Jediný gól stretnutia strelil v nadstavenom čase prvého polčasu kanadský reprezentant Jonathan David, ktorý premenil pokutový kop. Realu nepomohol ani francúzsky bombardér Kylian Mbappé, ktorý sa po drobnom svalovom zranení dostal na trávniku v 57. min.

Real Madrid utrpel prvú prehru v milionárskej súťaži od semifinálového výprasku 0:4 od Manchestru City v závere sezóny 2022/2023. Odvtedy 10-krát vyhral a štyri razy remizoval. Ešte vypuklejšie pôsobí štatistika, podľa ktorej Real Madrid prehral prvýkrát po 36 súťažných zápasoch a januárovej prehry s Atléticom (2:4 po predĺž.) v Španielskom kráľovskom pohári.

Pre takéto zápasy hrajú

„Robili sme množstvo chýb najmä v prvom polčase pri zakladaní útokov. Neboli sme dostatočne agresívni, neutvárali sme si šance a nedostávali sa do voľných priestorov. To všetko preto, že sme hrali pomaly a bez myšlienky. Naši útočníci potrebujú hrať kolmo dopredu, ale ak nedostanú prihrávky, je to potom ťažké,“ kriticky naložil svojmu tímu tréner Realu Madrid Carlo Ancelotti.

Jeho náprotivok Bruno Génésio žiaril spokojnosťou. „Pre takéto zápasy to hráme a robíme svoju prácu. Tešíme sa, že môžeme zdieľať s fanúšikmi, svojimi priateľmi a rodinami tento druh emócií. Toto je krása športu a tieto momenty si budeme dlho uchovávať v našich srdciach,“ skonštatoval kouč Lille.