Fanúšikovia úspechu sa ukázali. Po otočke Barcelony odišli milánski priaznivci zo štadióna, potom sa chceli vrátiť - VIDEO

Nie všetci fanúšikovia Interu Miláno prežili na San Sire nádherný večer až do samého konca. Upozornil na to portál tn.nova.cz.

Počas dychberúcej odvety semifinále Ligy majstrov proti Barcelone totiž predčasne opustili štadión, keď hosťujúci Raphinha skóroval v 87. minúte a otočil tak na 3:2 z 0:2.

Priaznivci prišli nielen o vyrovnávajúci gól, ale aj o predĺženie, rozhodujúci zásah a následné oslavy.

Keď skóroval Raphinha, zdalo sa, že je rozhodnuté. Viacerí fanúšikovia Interu to videli podobne a bolo vidieť, ako niektorí z nich opúšťajú tribúny.

Premeškali však najdôležitejšie momenty zápasu. V tretej minúte nadstaveného času druhého polčasu vyrovnal Francesco Acerbi a v predĺžení dokonal obrat Davide Frattesi.

Priaznivci, ktorí odišli za stavu 3:2 pre Barcelonu, sa snažili dostať späť na štadión. No neúspešne.

Some Inter fans left the San Siro at 3-2 down. Now they’re trying to get back in 🤣🇮🇹 pic.twitter.com/wU8eiPCqol

— Football Fights (@footbalIfights) May 6, 2025