Martínez preplakal dva dni, supernáhradník Frattesi. Inter Miláno postúpil do finále LM - VIDEO, FOTO

Futbalisti talianskeho šampióna Inter Miláno si po dvoch rokoch opäť zahrajú vo finále Ligy majstrov.

V utorňajšej „epickej“ odvete semifinále edície 2024/2025 zvíťazilo mužstvo „nerazzurri“ nad španielskym tímom FC Barcelona 4:3 po predĺžení a 31. mája v mníchovskom finále zabojuje o „ušatú trofej“ proti Parížu Saint-Germain alebo Arsenalu Londýn.

Po minulotýždňovej reklame na futbal a remíze 3:3 v Katalánsku pokračovali mužstvá v nastolenom trende aj v odvete. Absolútne nepodliezli nastavenú latku a keďže to bol druhý duel semifinálovej konfrontácie, pridali i drámu ako od hollywoodskeho scenáristu.

Žolík prebil postupovú kartu Barcelony

Inter po úvodnej štyridsaťpäťminútovke viedol 2:0 a zdalo sa, že v pohode ide za postupom.

„Barca“ sa však v úvode druhého polčasu vrátila do zápasu kontaktným gólom, zanedlho vyrovnala na 2:2 a tri minúty pred koncom si gólom Raphinhu „vytiahla postupovú kartu“.

Inter mal však v zálohe žolíka. Najprv v nadstavenom čase skóroval na 3:3 obranca Francesco Acerbi a v 99. minúte poslal Milánčanov do finále Davide Frattesi.

„V týchto zápasoch musíte vydať zo seba všetko. Sľúbil som rodine, že dnes pôjdem na ihrisko,“ vyhlásil kapitán Interu Lautaro Martínez, ktorý takmer na San Sire nehral pre zranenie stehenného svalu, ktoré utrpel v prvom zápase v Barcelone.

„Prvé dva dni po stretnutí v Španielsku som len sedel doma a plakal, ale lekári odviedli skvelú prácu a podarilo sa mi zotaviť,“ dodal 27-ročný Argentínčan, ktorý otvoril skóre odvetného duelu.

Hrdina Interu Frattesi sa stal pre milánsky tím akýmsi supernáhradníkom, keďže opäť strelil gól v závere. Niečo podobné sa mu podarilo aj v prvom štvrťfinále na pôde Bayernu Mníchov.

„Je to jednoducho neuveriteľné, neviem, čo povedať. Po zápase s Bayernom som si myslel, že už nikdy nebudem môcť cítiť rovnaké emócie, ale dnes večer to bolo ešte neuveriteľnejšie,“ povedal Frattesi pre Sky Sport.

Deravá obrana, optimizmus v Madride

Barcelona môže byť s ofenzívnym predstavením v semifinále spokojná, ale mužstvo doplatilo na slabú defenzívu, keďže dostať v boji o finále sedem gólov je viac než dosť.

A to ešte v úvodnom zápase neplatil jeden gól Interu. Najmä defenzívna prezentácia „blaugranas“ v dvojzápase proti Interu dvíha sebavedomie aj v tábore Realu Madrid, ktorý by chcel v závere sezóny „ukradnúť“ Barcelone ligový titul.

„Biely balet“ však musí vyhrať nedeľňajšie El Clásico a potom dúfať v ešte aspoň jedno zaváhanie konkurenta.

„Som hrdý na svoj tím, dali sme do toho všetko a niekedy to tak býva,“ povedal tréner Barcelony Hans-Dieter Flick.

„Musíme to akceptovať a v budúcej sezóne začneme odznova. Vyhrať Ligu majstrov je jedným z našich cieľov… V budúcej sezóne sa vrátime. A samozrejme, La Liga, to bude v nedeľu tiež ťažký zápas, ale aj do toho dáme všetko.“