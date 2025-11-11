Fanúšikovia brutálne napadli hráča a bodli ho do krku. Priamo na ihrisku ho zachraňovali zdravotníci - VIDEO, FOTO

Posledné správy naznačujú, že stredopoliar je živý a zdravý.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Nana kwame abraham
Na snímke Nana Kwame Abraham. Foto: x.com
Nigérijská futbalová liga (NPFL) zažila obrovský šok po hroznom incidente, ku ktorému došlo v sobotu 8. novembra počas zápasu medzi Katsina United a Barau FC.

Ghanský záložník Nana Kwame Abraham bol brutálne napadnutý domácimi fanúšikmi po tom, čo hostia strelili zásluhou Orjiho Kalua vyrovnávajúci gól na 1:1.

Desivé scény sa odohrali na štadióne Muhammadu Dikko v 69. minúte. Rozzúrení priaznivci Katsiny vtrhli na ihrisko a zaútočili na Abrahama, ktorý sa podieľal na presnom zásahu.

Očití svedkovia uvádzajú, že stredopoliara chytili a urobili mu hlbokú reznú ranu na krku. Informoval o tom web africasoccer.com. Barau incident potvrdil na sociálnej sieti a oznámil, že duel bol po útoku prerušený, no neskôr sa aj tak dohral.

Posledné správy naznačujú, že stredopoliar je živý a zdravý. Zdravotníci mu poskytli lekársku pomoc priamo na ihrisku. Hoci bola rana hlboká, jeho stav je teraz stabilný.

„Ďakujem Bohu, teraz sa cítim lepšie. Náš lekársky tím urobil všetko pre to, aby mi ošetril zranenia. Je poľutovaniahodné, čo sa stalo. Futbal nie je vojna, môžete vyhrať, remizovať, alebo prehrať. Hrali sme päť domácich zápasov, jeden sme vyhrali, tri remizovali a jeden prehrali, a nič sa nestalo. Prečo nás napadli tu?“ povedal Abraham na videu ligovej súťaže.

Na záberoch je vidieť, ako Abraham silno krváca, keď mu funkcionári a spoluhráči pribehli na pomoc. Bezpečnostné zložky zatiaľ bojovali o obnovenie poriadku. Posledné správy naznačujú, že stredopoliar je živý a zdravý.

Tragická udalosť znovu rozprúdila ostrú diskusiu o násilí fanúšikov a nedostatočnej bezpečnosti na ligových štadiónoch, pričom mnohí žiadajú prísne sankcie a okamžitú reformu.

Tento najnovší brutálny čin prišiel len niekoľko týždňov po násilných scénach v meste Kano, ktoré ešte viac pošramotili povesť NPFL a vyvolali naliehavé otázky o bezpečnosti hráčov v nigérijskom futbale.

