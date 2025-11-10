Viliam Rigo: Spájame futbal s rozprávkou. Dievčatá sa učia cez príbeh, pohyb a fantáziu (rozhovor V športovom SITE)

Hlavný edukátor projektu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) s názvom Disney Playmakers na Slovensku, Viliam Rigo, hovorí o iniciatíve, ktorá mení pohľad na detský šport – najmä u dievčat. Cieľom projektu, ktorý vznikol v spolupráci UEFA a Disney, je predstaviť futbal ako hru plnú zábavy, fantázie a priateľstva. „Nejde len o futbal. Ide o pohyb, zážitok a príbeh. Dievčatá sa učia nielen športovať, ale aj spolupracovať, vyjadrovať emócie a veriť si,“ vysvetľuje Rigo v relácii V športovom SITE.
Učenie cez príbeh a fantáziu
Program je určený pre dievčatá vo veku od 5 do 8 rokov, teda v období, keď sa deti prirodzene učia prostredníctvom hry a napodobňovania. „V tomto veku sa dieťa učí cez príbeh. A práve preto prepájame futbal s rozprávkovým svetom. Každá hodina je jedna kapitola dobrodružstva, napríklad z Ľadového kráľovstva. Dievčatá sa stávajú Elsou, Annou či Olafom a prostredníctvom pohybu prežívajú ich príbeh,“ približuje Rigo.
Tréning ako kapitola z rozprávky
Tréningy, ktoré tréneri v projekte nazývajú „aktivity“, majú presne stanovenú štruktúru. „Začíname rozprávkou, to je motivačná časť. Deti sa ponoria do deja, rozprávame sa o hrdinoch a o tom, čo zažívajú. Potom nasleduje pohybová časť, kde rozvíjame základné motorické schopnosti, no v kontexte rozprávky. Keď sa napríklad Anna šplhá na horu, my skáčeme cez prekážky, keď Olaf padá do snehu, deti sa váľajú po zemi,“ opisuje s úsmevom Rigo, ktorý sa okrem toho venuje práci lektora anglického jazyka.
Na konci každej hodiny prichádza dôležitá časť, a síce reflexia. „Sadneme si do kruhu a rozprávame sa o tom, čo sme sa naučili. Nie len o pohybe, ale aj o hodnotách, čo znamená byť odvážna, ako si pomáhame, čo je to kamarátstvo. Deti sa tak učia cez hru premýšľať o správaní a emóciách.“
Tréneri, učitelia aj rodičia
Projekt Disney Playmakers sa na Slovensku rozbehol v roku 2021 a dnes má približne 30 centier po celej krajine. Zapojiť sa môžu športové kluby, školy aj centrá voľného času. Slovenský futbalový zväz poskytuje všetky materiály, tematické lopty, výstroj, metodiku aj školenia pre trénerov. „Každý september organizujeme kurz, kde školíme nových trénerov a trénerky. Nemusia to byť len futbalisti, často sú to učiteľky, animátorky alebo aj rodičia, ktorí majú chuť pracovať s deťmi. Dôležitejšie než športové skúsenosti je nadšenie, empatia a schopnosť rozprávať príbeh,“ hovorí Rigo.
Záujem o projekt podľa neho stále rastie. „Vidíme, že deti sú z týchto hodín nadšené. Rodičia mi hovoria, že ich dcéry sú odvtedy aktívnejšie, smelšie, menej sa hanbia a dokonca sa menej sťažujú na únavu. Často prídu domov a rozprávajú, ako pomáhali Else zachrániť Arendelle a pritom sa učia spolupráci a pohybu,“ hovorí s úsmevom.
Zbúrali stereotypy, teraz budujú komunitu
Podľa Riga je veľkou výzvou zbúrať stereotyp, že futbal je výhradne chlapčenský šport. „V Nórsku hrá futbal každé tretie dievča, u nás máme približne šesťtisíc registrovaných hráčok. Ale verím, že aj na Slovensku sa to zmení. Ak sa dievča stretne s futbalom cez hru, príbeh a radosť, možno ho bude chcieť hrať aj ďalej a to je presne to, o čo nám ide. Nám vo Veľkom Grobe, kde vediem aktivitu, sa to už podarilo.“
Na záver dodáva, že Disney Playmakers nie je len o futbale, ale o radosti z pohybu a rozvíjaní detskej fantázie. „Deti sa smejú, hýbu sa, tvoria, rozprávajú príbehy. Všetko to má zmysel, lebo ak dieťa miluje to, čo robí, potom sa učí najlepšie. A ak sa pri tom aj hýbe, je to výhra pre všetkých,“ uzatvára Viliam Rigo.