Fajčiari čoraz častejšie nakupujú na čiernom trhu, kriminálne skupiny vďaka konsolidačnému úsiliu naberajú na sile

Slovensko čelí narastajúcim problémom s nelegálnym obchodom a výrobou cigariet. Kým vláda pravidelne dvíha dane a počíta s vyššími príjmami do rozpočtu, čoraz viac fajčiarov nie je ochotných vyššie ceny akceptovať a nakupuje na čiernom trhu.

Konsolidačné úsilie štátu tak nepriamo podporuje aktivity organizovaných kriminálnych sietí, ktoré v zníženej kúpyschopnosti Slovákov vidia priestor na lukratívne zisky.

Zatiaľ čo v minulom roku sa Kriminálnemu úradu finančnej správy v rámci razii proti nelegálnym výrobniam podarilo zadržať 25 miliónov kusov cigariet, len počas dvoch prvých zásahoch v tomto roku to už bolo 37 miliónov kusov.

Úniky na daniach

S objemom nelegálnej výroby však rastú aj úniky na daniach. Zatiaľ čo vlani sa ozbrojeným zložkám Finančnej správy podarilo zabrániť škodám na daniach v sume 10,5 milióna eur, za prvé tri mesiace tohto roka ide už o 20 miliónov eur.

Tieto čísla však vypovedajú iba o tej časti čiernej ekonomiky, ktorú sa podarilo odhaliť. Skutočný rozsah nelegálnych aktivít môže byť rádovo vyšší.

Podľa poslednej ucelenej analýzy z dielne spoločnosti KPMG sa len v roku 2023 na Slovensku spotrebovalo 260 miliónov nelegálnych cigariet, čo predstavovalo medziročný nárast o 52 %. Výpadky na daniach KPMG odhadla na 44 miliónov eur.

Dve vlny zdražovania

Dôvod rýchleho nárastu záujmu kriminálnych organizáciu o Slovensko je jednoduchý: ceny cigariet presiahli úroveň, ktorú sú spotrebitelia ochotní akceptovať.

Zvyšovanie daní v posledných piatich rokoch malo a následok nárast ceny cigariet o 2 dve eurá. Zatiaľ čo ešte v roku 2019 stála krabička v priemere 3,40 eura, teraz je to 5 až 6 eur.

V tomto roku dostalo zvyšovanie tabakových daní pauzu, štát však zaviedol „aspoň“ daň na nové nikotínové výrobky, ktorými sa snaží výnos kompenzovať. Do roku 2028 má vláda naplánované ďalšie dve vlny zdražovania, spolu približne o 80 centov.

Zdroj: Finančná správa SR

Čo zvyšuje ceny cigariet?

Ceny cigariet však nezvyšuje len spotrebná daň, ale v rámci konsolidácie sa k nej pridala aj vyššia sadzba DPH. Čísla však ukazujú, že čím viac štát tlačí na spotrebiteľa a oficiálnych predajcov, tým viac sa otvára priestor pre kriminálne skupiny. Tie vytušili priestor na mimoriadne zisky a do svojich operácii sú ochotné investovať milióny eur.

Ich praktiky sú tak stále sofistikovanejšie a efektívnejšie. Rastie tiež ich trúfalosť a agresivita, s ktorou sú ochotné si svoje zisky chrániť. Ukazujú to skúsenosti z posledných razií.

Vyhrážky bombovými útokmi

Na konci februára Finančná správa zasiahla proti historicky najrozsiahlejším nelegálnym aktivitám v okresoch Skalica a Spišská Nová Ves, kde škoda na spotrebnej dani a DPH predstavovala viac ako 15 miliónov eur.

Pri akcii bolo podľa oficiálnych informácií zadržané kompletné vysokovýkonné zariadenie na veľkokapacitnú výrobu cigariet, ale tiež dve baliace linky a ďalšie vybavenie v celkovej hodnote približne 1,5 milióna eur. Po tomto odhalení boli Finančnej správe adresované prvé vyhrážky bombovými útokmi.

Už o necelé dva týždne nasledovalo odhalenie nelegálnej výrobne v priestoroch baliarne kapusty v Kechneci, kde bolo opäť zaistené kompletné výrobné vybavenie – stroje na plnenie a balenie cigariet v odhadovanej hodnote 300-tisíc eur, dieselový generátor, vysokozdvižný vozík, paletové vozíky a tiež 15 ton tabaku vysokej kvality. Už na druhý deň Finančná správa informovala o ďalších bombových vyhrážkach.

Hrozí posilnenie nelegálnych sietí

Zdá sa tak, že ak bude chcieť štát svoje výnosy z tabaku udržať, bude ho to stáť stále viac a Finančná správa nebude hlavným adeptom na hľadanie mzdových úspor vo verejnej správe. Inak sa môže stať, že namiesto vyšších príjmov z tabaku štát iba posilní moc nelegálnych sietí. A to by okrem výpadkov na daniach prinieslo aj ďalšie škody a to predovšetkým zdravotné a bezpečnostné.

Výroba nelegálnych cigariet sa neriadi žiadnymi normami, čo znamená, že často obsahujú nekontrolované a nebezpečné látky. Testy odhalili, že v nich môžu nachádzať ťažké kovy, pesticídy či iné toxické zložky, ktoré zvyšujú riziko vážnych zdravotných komplikácií.

Bezpečnostné riziká

Okrem toho sú tu aj bezpečnostné riziká. Tento biznis generuje vysoké zisky, ktoré často končia v rukách zločineckých skupín zapojených do pašovania drog, obchodovania so zbraňami, i ľuďmi, či prania špinavých peňazí.

Podľa medzinárodných správ sa nelegálne cigarety vyrábajú v tajných továrňach, často v nevyhovujúcich hygienických podmienkach. Ich produkcia je kontrolovaná sieťami organizovaného zločinu, ktoré využívajú lacnú, v horšom prípade otrockú pracovnú silu.

Europol a Interpol už niekoľkokrát upozornili na prepojenie medzi pašovaním tabaku a financovaním teroristických organizácií v rôznych častiach sveta.