Experti varujú pred prísnou reguláciou tabaku, spôsobiť môže miliardové straty

Európska komisia sa aktuálne pripravuje na revíziu kľúčových smerníc o tabakových výrobkoch a ich zdaňovaní. Odborníci však varujú, že príliš prísne opatrenia môžu mať rozsiahle ekonomické dôsledky.

Podľa analýzy EPIC (European Policy Information Center) sa ročný príspevok tabakového priemyslu k HDP EÚ rovná sume 223,7 miliardy, čo predstavuje 1,3 % celkového HDP Únie. Ak by sa tento výkon premietol do ekonomiky samostatného štátu, išlo by o 17. najväčšiu ekonomiku EÚ – medzi Gréckom a Maďarskom.

Opačný efekt

„Každoročne pritom tabakové dane prinášajú do rozpočtov členských krajín 112,9 miliardy eur, čo je viac ako polovica výdavkov EÚ na obranu,“ konštatuje Antonios Nestoras, autor štúdie EPIC.

Regulácia tabaku bola doteraz skôr bojom ideológií. Na jednej strane stoja prohibicionisti, ktorí presadzujú úplný zákaz tabaku, na druhej strane libertariáni a priemysel, ktorí obhajujú slobodnú voľbu a individuálne práva.

Z údajov však vyplýva, že prílišné obmedzenia môžu mať opačný efekt. Nelegálny tabak už dnes tvorí 8,3 % spotreby cigariet v EÚ a štáty ročne prichádzajú o 11,6 miliardy eur na daňových príjmoch. „Táto suma by pomohla zvýšiť financovanie výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva vo všetkých členských štátoch EÚ o 52,5 %,“ konštatuje Nestoras.

EPIC navrhuje vyvážený prístup

Nestora pripomína, že Správa bývalého predsedu Európskej centrálnej banky, Maria Draghiho o konkurencieschopnosti únie vyčíta Bruselu prebujnenú reguláciu, ktorá bráni inováciám a odporúča posilniť konkurenčné výhody v silných sektoroch, ktoré vytvárajú obchodné prebytky, priťahujú investície a zabezpečujú stabilné pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou.

„Tabakový priemysel „Made in Europe“, by mohol byť jedným z nich,“ upozorňuje Nestoras.

EPIC preto navrhuje vyvážený prístup, ktorý kombinuje zásadu znižovania škôd a postupné obmedzenie najškodlivejších tabakových výrobkov, ako sú cigarety. Cieľom je podpora menej škodlivých alternatív, ktoré by pomohli znížiť zdravotné riziká a zároveň ochránili ekonomický prínos priemyslu.

Oslabenie priemyselnej stability

Nestoras varuje, že ak EÚ nezvolí realistický prístup, riskuje oslabenie fiškálnej a priemyselnej stability a odovzdanie trhovej dominancie globálnym konkurentom, ako je Čína.

Všetky údaje podľa neho ukazujú, že uplatnenie zásady znižovania škôd by motivovalo súkromný sektor investovať do inovácií, ktoré by spolu so správnou reguláciou a fiškálnym nastavením priniesli lepšie zdravotné výsledky a zároveň pomohli zachovať ekonomický prínos odvetvia a pracovné miesta v EÚ.

„Ide o odvážny, no uskutočniteľný návrh na znižovanie fajčenia v Európe bez ekonomických otrasov,“ uzatvára správa.