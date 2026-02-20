Expozícia Schneider Electric na AMPER 2026 predstaví nové formy distribúcie elektriny

Veľtrh AMPER 2026 a expozícia spoločnosti Schneider Electric by nemali uniknúť pozornosti energetických špecialistov, ktorí na úrovni energetických spoločností, developerských projektov, výrobných podnikov či samospráv hľadajú nové spôsoby, ako urobiť distribúciu elektriny prívetivejšou k životnému prostrediu. Schneider Electric v Brne predstaví konkrétne technologické riešenia, ktoré reagujú na nové regulačné požiadavky a ktoré už dnes fungujú aj v podmienkach slovenských distribučných spoločností.
Medzinárodný veľtrh AMPER 2026, ktorý sa na brnianskom výstavisku uskutoční od 17. do 19. marca, je najväčším odborným podujatím v oblasti elektrotechniky a energetiky v strednej Európe. Hlavným ťahákom expozície Schneider Electric je predstavenie novej generácie rozvádzačov RM AirSeT, rozvádzačov vysokého napätia, ktoré využívajú čistý vzduch namiesto skleníkového plynu SF₆.
Energetické podniky, developeri, výrobné firmy aj samosprávy dnes stoja pred významnou príležitosťou modernizovať svoju infraštruktúru tak, aby spĺňala prísne environmentálne kritériá a zároveň zvyšovala spoľahlivosť prevádzky. Európska únia prijala nariadenie zakazujúce používanie plynu SF₆ v rozvádzačoch vysokého napätia do 24 kV, čo zásadne mení prístup k návrhu a inštalácii distribučných zariadení.
Hoci bol SF₆ dlhé roky štandardom pre svoje výborné izolačné vlastnosti, jeho dopad na globálne otepľovanie je mimoriadne vysoký. Pri úniku do atmosféry pretrváva tisíce rokov a jeho eliminácia z distribučných zariadení je preto významným krokom smerom k ekologickejšej energetike.
Jednou z najvýraznejších technologických odpovedí na tieto výzvy sú rozvádzače bez SF₆ z portfólia Schneider Electric – SM AirSeT a RM AirSeT. Práve model RM AirSeT, ktorý bude hlavným ťahákom expozície na AMPER 2026, kombinuje čistý vzduch a vákuovú technológiu namiesto skleníkových plynov a prináša ekologický dizajn bez kompromisov v oblasti bezpečnosti, spoľahlivosti či výkonu.
„Rozvádzače bez SF₆ nachádzajú uplatnenie nielen v distribučných sieťach, ale aj v priemyselných podnikoch, administratívnych budovách, rezidenčných projektoch, infraštruktúre pre elektromobilitu či dátových centrách. Som rád, že medzi zákazníkmi, ktorí využívajú túto technológiu, sú aj naši slovenskí partneri,“ pripomína Pavel Bezucký, ktorý vedie slovenskú pobočku Schneider Electric.
Schneider Electric srdečne pozýva partnerov, zákazníkov aj odbornú verejnosť na návštevu svojho stánku na veľtrhu AMPER 2026 v Brne. Elektrická sieť zajtrajška bude nielen spoľahlivá a výkonná, ale predovšetkým bez škodlivých skleníkových plynov, ako je SF₆ – a jej prvé kapitoly sa už píšu aj na Slovensku.
