Exkluzívne poklady mieria na Slovensko: Porsche Festival 2025 privíta unikátne pretekárske legendy a víťazov Le Mans

Čo spája víťazstvo v Le Mans z roku 1982 a Slovakia Ring v Orechovej Potôni? Aj keď je medzi nimi časový rozdiel viac ako 40 rokov, už 26. apríla 2025 sa tieto dva míľniky prepoja. Porsche Festival 2025 totiž prinesie na Slovensko dva unikátne exempláre priamo z múzea Porsche v Stuttgarte – legendárne Porsche 956, víťaz svetoznámych 24-hodinových pretekov Le Mans z roku 1982, a ikonický 911 991 RSR.

Tieto unikátne a preslávené vozidlá budú na Slovensku vystavené prvýkrát v histórii a to poslednú aprílovú sobotu v areály Slovakia Ring v Orechovej Pôtoni, kedy bude Porsche Festival 2025. Vozidlá, dovezené priamo z Porsche Museum v Stuttgarte, si môžu návštevníci pozrieť ako zlatý klinec celého festivalu.

„Prekonávanie mét a zdolávanie nových cieľov je spoločným menovateľom vrcholového športu a modelov Porsche. Príchod dvoch legiend z Porsche Museum na Slovensko je splneným snom nielen pre nás ako organizátorov, ale pre všetkých milovníkov motošportu,“ hovorí s nadšením Marek Neuwirth, brand manažér značky Porsche.

Porsche 956 predstavuje míľnik nielen v histórii značky, ale celého motoristického sveta. Tento pretekársky špeciál, ktorý držal rekord na Nordschleife celých 35 rokov, si budú môcť návštevníci festivalu pozrieť zblízka. Ako je známe, značka vytvorila model 956 pre majstrovstvá sveta vo vytrvalostných pretekoch v roku 1982 s priekopníckou technológiou – úsporným 2,6-litrovým turbomotorom a plne synchronizovanou päťstupňovou prevodovkou. Model 956 sa pýšil najdlhším rázvorom (265 cm) spomedzi všetkých dovtedajších pretekárskych vozidiel Porsche a využíval novátorský monokokový podvozok z hliníkového plechu.

Druhým klenotom bude model 911 991 RSR, ktorý reprezentuje modernú éru pretekárskych špeciálov nemeckej automobilky. V sezóne 2017 Porsche presunulo motor modelu 911 RSR pred zadnú nápravu, čím zlepšilo rozloženie hmotnosti a získalo viac priestoru pre väčší difúzor na zvýšenie prítlaku. Štvorlitrový, mimoriadne ľahký motor s priamym vstrekovaním benzínu produkuje približne 375 kW (510 k) a distribuuje svoj výkon na zadné kolesá prostredníctvom sekvenčnej šesťstupňovej prevodovky s horčíkovou skriňou.

Ak sa pozrieme do minulosti, Porsche oslavuje rekordných 19 celkových víťazstiev na 24-hodinových pretekoch Le Mans a má najbohatšiu históriu v tejto prestížnej súťaži. Návštevníci aprílového festivalu tak budú mať jedinečnú príležitosť vidieť na vlastné oči vozidlá, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou motošportu a dedičstva automobilky.

„Spojenie legendárnych pretekárskych špeciálov s novou generáciou modelov Porsche ukazuje dlhodobú víziu značky. To, čo sa pred desaťročiami vyvíjalo pre pretekárske okruhy, sa dnes dostáva v modernej podobe aj do sériovej výroby a to aj s plne elektrickými motormi, ktoré dodávajú týmto vozidlám nový ráz a pritom si držia stále športový charakter,“ dodáva Gabriela Černáková, marketingová manažérka značky Porsche na Slovensku.

Festival poskytne každému aj jedinečnú príležitosť vidieť na jednom mieste historickú evolúciu značky – od pretekárskych špeciálov cez ikonický vývoj modelu 911 až po najnovšie elektrické modely ako Taycan či Macan.

Návštevníci sa okrem prehliadky historických vozidiel môžu tešiť na pretekársky program v podobe Porsche Sprint Challenge – GT3 Cup, najväčšiu výstavu vozidiel Porsche, možnosť jazdy po okruhu pre majiteľov vozidiel nemeckej automobilky, či bohatý sprievodný program pre celú rodinu. Od špeciálnej zóny pre dámy až po zábavný svet s tvorivými dielňami pre najmenších, ktorí budú mať k dispozícii na umelecké vylepšenie model Macan.

„Predstavenie pretekárskych legiend priamo z Porsche Museum je vyvrcholením našej dlhoročnej snahy priniesť na Slovensko skutočný zážitok z histórie aj súčasnosti značky Porsche. Tešíme sa, že aj slovenskí fanúšikovia budú mať možnosť vidieť tieto unikátne vozidlá,“ uzatvára Neuwirth.

Ak ste teda hrdým majiteľom vozidla Porsche či len veľký fanúšik, využite unikátnu príležitosť zažiť niečo neopakovateľné, výnimočné, na čo budete spomínať celý život. Tak neváhajte a poznačte si do kalendára dátum 26. apríl 2025. Vstup do areálu v Orechovej Pôtoni je pre všetkých zadarmo.

