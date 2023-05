Európska únia ide radikálne zasiahnuť voči firmám a krajinám, ktoré pomáhajú Rusku obchádzať sankcie

Európska únia (EÚ) pripravuje ďalší balík sankcií voči Rusku, ktorý sa zameria na spoločnosti a krajiny, o ktorých sa predpokladá, že pomáhajú Kremľu obchádzať rozsiahle sankcie, ktoré Únia uvalila na Moskvu po vypuknutí vojny na Ukrajine. Referuje o tom web euronews.com.

Mimoriadne zložitá situácia

Bude si to vyžadovať uplatnenie extrateritoriality, spornej právnej zásady, ktorá môže EÚ umožniť sankcionovať subjekty, ktoré nespadajú do jej jurisdikcie.

Tento radikálny krok je poháňaný naliehavou potrebou zlepšiť presadzovanie a zakročiť proti obchádzaniu, čo je mimoriadne zložitá úloha po desiatich kolách sankcií, ktoré pokrývajú bezprecedentnú škálu ekonomických sektorov a produktov, ako sú mikročipy, nákladné autá, bankovky, chemikálie či luxusné kabelky.

Implementácia sankcií

Návrh z dielne Európskej komisie zaslali v piatok členským štátom a očakáva sa, že o ňom budú ďalej diskutovať veľvyslanci na stredajšom stretnutí.

„Tento balík sa zameriava na implementáciu sankcií, ich účinnosť a spôsob, ako zabrániť ich obchádzaniu, ako aj na tovar, na ktorý sa vzťahuje zákaz vývozu do Ruska, a má zabrániť tomu tomu, aby sa tento tovar dostal do Ruska a jeho vojensko-priemyselného komplexu,“ povedal hovorca Európskej komisie, ktorý potvrdil správy z médií.

Brusel je čoraz viac znepokojený výrazným nárastom exportu tovarov vyrobených v EÚ do krajín južného Kaukazu a stredoázijských štátov, ktoré sú podozrivé z toho, že ich ďalej posúvajú do Ruska. Sledovaný je aj export EÚ do Číny a Iránu, ako aj obchodné výmeny s Tureckom.