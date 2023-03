Európska únia diskutovala s Poľskom o výrobe munície, ukrajinské sily ju potrebujú najviac

Predstavitelia Poľska a Európskej únie (EÚ) v pondelok diskutovali o výrobe delostreleckej munície. Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton navštívil muničný závod Dezamet v Nowej Dębe na juhovýchode Poľska, kde ho sprevádzali poľský premiér Mateusz Morawiecki a minister obrany Mariusz Błaszczak.

Delostrelecká munícia

Návšteva sa uskutočnila niekoľko dní po tom, čo Brusel oznámil program úhrady pre krajiny, ktoré Ukrajine ponúkajú delostreleckú muníciu, z fondu vo výške 1 miliardy eur. Cieľom programu je tiež vynaložiť rovnakú sumu na zvýšenie výroby v 11 krajinách s takouto výrobnou kapacitou.

Breton sa vyjadril, že EÚ je rozhodnutá rýchlo urobiť to, čo je potrebné vo svetle konfliktu, ktorý sa podľa očakávaní bude naťahovať.

Zvýšenie výroby

Munícia je to, čo ukrajinské sily potrebujú najviac, prízvukoval Morawiecki. Ukrajina denne spotrebuje do 6 000 delostreleckých granátov, dodal a poukázal na to, že Ruské sily použijú každý deň 50-tisíc kusov rôznej munície. Kyjev by mal neskôr počas roka dostať milión kusov delostreleckej munície.

Predstavitelia uviedli, že Európa musí urýchlene zvýšiť svoju výrobu munície a vyzvali členské štáty EÚ, aby previedli svoje existujúce zásoby na Ukrajinu.