Európska únia chce pracovať na posilnení dodávok munície pre Ukrajinu a členské štáty

Európska únia (EÚ) chce spolupracovať so svojím obranným priemyslom na zvýšení dodávok munície pre Ukrajinu aj ozbrojené sily jej členských štátov. Na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii to povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, informuje na svojej webstránke denník The Guardian.

Von der Leyen naznačila, že modelom pre posilnenie produkcie munície by mohla byť dodávka vakcín proti COVID-19 v EÚ. „Mohli by sme myslieť napríklad na pokročilé kúpne zmluvy, ktoré dávajú obrannému priemyslu teraz možnosť investovať do výrobných liniek, aby boli rýchlejšie a aby sa zvýšilo množstvo, ktoré môžu dodať,“ povedala.

„Teraz je čas zrýchliť výrobu a zväčšiť výrobu štandardizovaných produktov, ktoré Ukrajina zúfalo potrebuje,“ prízvukovala predsedníčka eurokomisie. V posledných mesiacoch sa stupňujú varovania, že Ukrajina v boji proti ruskej agresii používa viac munície, než sú krajiny na Západe schopné vyrobiť a dodať.