Europoslanci potvrdili svoju podporu pri pomoci Ukrajine, vyzvali na seriózne zváženie dodávania stíhačiek a zbraní

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali na seriózne zváženie dodávania stíhačiek, vrtuľníkov, vhodných raketových systémov a výrazne vyššieho objemu munície na Ukrajinu. Parlament pri príležitosti nadchádzajúceho prvého výročia začiatku ruskej vojny na Ukrajine prijal uznesenie, v ktorom jeho členovia dôrazne odsúdili agresiu Moskvy a opätovne potvrdili svoju neochvejnú solidaritu s ľudom a vedením Ukrajiny.

Zefektívnenie zavedených sankcií

Podporovať poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine budú poslanci podľa ich vyhlásenia tak dlho, ako to bude potrebné. Europarlament o tom informuje na svojej webstránke.

V uznesení europoslanci tiež vyzývajú členské štáty EÚ, aby do konca februára prijali desiaty balík sankcií proti Rusku a jeho spojencom a podstatne rozšírili jeho rozsah. Únia, členské štáty a ich spojenci by tiež mali zefektívniť už zavedené sankcie a podniknúť naliehavé kroky, aby zabránili akýmkoľvek pokusom o obchádzanie týchto reštriktívnych opatrení.

Dokončenie právneho režimu

Poslanci tiež požadujú dokončenie právneho režimu, ktorý by umožnil skonfiškovať ruský majetok zmrazený EÚ a ten by sa potom mal použiť na rekonštrukciu Ukrajiny a odškodnenie obetí vojny. Zdôraznili tiež, že po skončení vojny by mali byť na Rusko uvalené prísne reparácie, aby podstatne prispelo k rekonštrukcii Ukrajiny.

Ruská agresia zásadne zmenila geopolitickú situáciu v Európe, „ktorá si vyžaduje odvážne a komplexné politické, bezpečnostné a finančné rozhodnutia EÚ“, prízvukujú poslanci v uznesení.

Štatút kandidátskej krajiny EÚ

V tejto súvislosti opätovne zdôraznili, že podporujú rozhodnutie Európskej rady z leta minulého roka udeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny EÚ a vyzvali Ukrajinu, Komisiu a Radu, aby sa usilovali o začatie prístupových rokovaní v tomto roku. Zároveň však pripomínajú, že pristúpenie k EÚ zostáva aj naďalej procesom založeným na zásluhách, pokiaľ ide o príslušné postupy, a závislým od plnenia kritérií.