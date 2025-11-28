USA tlačia na zmenu digitálnych pravidiel výmenou za nižšie clá. Je to vydieranie, hovorí Riberová

Európska komisárka pre hospodársku súťaž Teresa Riberová ostro kritizovala administratívu prezidenta Donalda Trumpa, ktorú obvinila z „vydierania“ pri obchodných rokovaniach s Európskou úniou (EÚ).
„Je to vydieranie,“ povedala eurokomisárka v rozhovore pre web Politico s tým, že digitálne pravidlá EÚ nemajú nič spoločné s obchodnými rokovaniami. Washington sa podľa nej snaží prinútiť EÚ k oslabeniu svojich digitálnych pravidiel.
Miernejšie clá za miernejšie regulácie
Americký minister obchodu Howard Lutnick v pondelok v Bruseli naznačil, že USA by mohli zmeniť prístup k clám na oceľ a hliník, ak EÚ prehodnotí svoje digitálne regulácie. Európski predstavitelia jeho slová interpretovali ako tlak na vlajkové legislatívy EÚ – akt o digitálnych trhoch (DMA) a akt o digitálnych službách (DSA).
Európa chce od USA nižšie clá na oceľ, Washington požaduje menej digitálnej regulácie
Washington považuje DMA za diskriminačný, keďže sa zameriava na veľké technologické platformy ako Microsoft, Google či Amazon, ktoré sú prevažne americké. Kritizuje aj DSA, ktorý obmedzuje nelegálny obsah na internete, pričom ho vníma ako zásah proti sociálnym sieťam vrátane platformy X Elona Muska.
O digitálnych pravidlách sa nevyjednáva
„Pravidlá sú otázkou suverenity a nemali by byť súčasťou obchodných rokovaní,“ zdôraznila Riberová v rozhovore.
Riberová spolu s eurokomisárkou pre digitálnu agendu Hennou Virkkunenovou má na starosti akt DMA, ktorý má zabezpečiť férovú hospodársku súťaž. Po Lutnickových vyjadreniach zopakovala, že „európske digitálne pravidlá nie sú predmetom vyjednávania“.