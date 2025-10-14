EÚ uložila veľké pokuty značkám Gucci, Chloé a Loewe za manipuláciu s cenami

Európska komisia (EK) v utorok uložila luxusným módnym značkám Gucci, Chloé a Loewe pokuty vo výške viac ako 157 miliónov eur za cenové praktiky, ktoré porušujú pravidlá hospodárskej súťaže. Komisia uviedla, že pokuty udelila za obmedzovanie nezávislých predajcov pri určovaní cien v kamenných obchodoch aj na internete. Podľa protimonopolného orgánu EÚ takéto protisúťažné správanie prispieva k rastu cien a obmedzuje spotrebiteľom možnosti výberu.
EÚ uviedla, že spoločnosti „zasahovali do obchodných stratégií svojich maloobchodníkov“, a to okrem iného tým, že ich nútili dodržiavať maximálne zľavy a presne stanovené obdobia predaja. Komisia uviedla, že tri značky v niektorých prípadoch dočasne zakázali maloobchodníkom ponúkať zľavy.
Protimonopolný úrad udelil historicky prvú pokutu za kartelovú dohodu na trhu práce
Pokuty všetkým trom značkám znížili po tom, ako priznali porušenie pravidiel hospodárskej súťaže a spolupracovali s Komisiou. Brusel uložil talianskej značke Gucci pokutu 119,7 milióna eur za porušenia v období od apríla 2015 do apríla 2023. Francúzska značka Chloé dostala pokutu vo výške 19,7 milióna eur za porušenia v období od decembra 2019 do apríla 2023. Španielskej značke Loewe EK dala pokutu vo výške 18 miliónov eur za porušenia v období od decembra 2015 do apríla 2023.