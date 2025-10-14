EÚ uložila veľké pokuty značkám Gucci, Chloé a Loewe za manipuláciu s cenami

Európska komisia uviedla, že pokuty udelila za obmedzovanie nezávislých predajcov pri určovaní cien v kamenných obchodoch aj na internete.
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Európska komisia (EK) v utorok uložila luxusným módnym značkám Gucci, Chloé a Loewe pokuty vo výške viac ako 157 miliónov eur za cenové praktiky, ktoré porušujú pravidlá hospodárskej súťaže. Komisia uviedla, že pokuty udelila za obmedzovanie nezávislých predajcov pri určovaní cien v kamenných obchodoch aj na internete. Podľa protimonopolného orgánu EÚ takéto protisúťažné správanie prispieva k rastu cien a obmedzuje spotrebiteľom možnosti výberu.

EÚ uviedla, že spoločnosti „zasahovali do obchodných stratégií svojich maloobchodníkov“, a to okrem iného tým, že ich nútili dodržiavať maximálne zľavy a presne stanovené obdobia predaja. Komisia uviedla, že tri značky v niektorých prípadoch dočasne zakázali maloobchodníkom ponúkať zľavy.

Pokuty všetkým trom značkám znížili po tom, ako priznali porušenie pravidiel hospodárskej súťaže a spolupracovali s Komisiou. Brusel uložil talianskej značke Gucci pokutu 119,7 milióna eur za porušenia v období od apríla 2015 do apríla 2023. Francúzska značka Chloé dostala pokutu vo výške 19,7 milióna eur za porušenia v období od decembra 2019 do apríla 2023. Španielskej značke Loewe EK dala pokutu vo výške 18 miliónov eur za porušenia v období od decembra 2015 do apríla 2023.

