EÚ rieši narastajúce násilie v politike, predstaví balík opatrení na ochranu demokracie

Ministri spravodlivosti Európskej únie v pondelok opísali narastajúce hrozby, ktorým čelia pri výkone svojej práce, vrátane vandalizmu, vniknutí do domov a osobných útokov, a diskutovali o spôsoboch, ako čeliť rastúcemu násiliu v politike.
Nedávne udalosti potvrdzujú, že riziká sú reálne. Minulý týždeň belgické úrady odhalili plánovaný útok na premiéra Belgicka Barta De Wevera. Holandský pravicový líder Geert Wilders, ktorý vedie v prieskumoch pred voľbami, zasa dočasne pozastavil kampaň po tom, čo sa zistilo, že bol tiež cieľom plánovaného útoku. Proti oponentom Wildersa sa tiež vyskytli hrozby, keď maskovaní muži slovne napadli sociálnodemokratického politika Fransa Timmermansa.
Krajne pravicový holandský politik Wilders zrušil rozhlasovú debatu pre obavy z útoku
Dánsky minister spravodlivosti Peter Hummelgaard zdôraznil, že ide o hrozbu pre demokraciu a poukázal na výrazný posun v posledných rokoch, keď sa hrozby presunuli z online priestoru aj do verejného života. Sám čelil viacerým hrozbám vrátane pokusu o vlámanie do svojho domu.
Bezpečnosť volených politikov je primárne zodpovednosťou členských štátov, no Európska komisia nechce zostať nečinná. Eurokomisár pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľov Michael McGrath vyjadril obavy, že násilie môže odradiť ľudí od zapojenia sa do politiky. Komisia pripravuje tzv. „štít demokracie“, ktorý má zlepšiť boj proti dezinformáciám, zahraničnému zasahovaniu a podporiť prístup k spoľahlivým médiám.
Vulgárne nápisy a kresby. Česká ambasáda v Moskve sa stala terčom vandalov
Ministri diskutovali o tom, ako riešiť hrozby bez obmedzovania slobody prejavu a práv občanov kontrolovať moc. Podľa správy Európskej komisie takmer dve tretiny politických strán zaznamenali počas posledných európskych volieb v roku 2024 hrozby, násilie alebo obťažovanie, či už online alebo osobne. Najviac ohrozené sú ženy a menšinové skupiny.
Estónska ministerka spravodlivosti Liisa-Ly Pakostová uviedla, že jej auto sa počas kampane stalo terčom vandalov a často dostáva hrozby cez sociálne siete či e-maily, pričom páchatelia sa zamerali aj na jej päť detí.