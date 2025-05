EÚ poskytne Ukrajine na zbrane 900 miliónov eur z výnosov z ruských aktív

Európska únia vyčlení ďalších 900 miliónov eur z príjmov generovaných zmrazenými ruskými aktívami na nákup zbraní a munície pre Ukrajinu. Oznámil Charles Fries, zástupca generálneho tajomníka Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

„V piatok Kaja Kallasová (vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci) oznámila, že EÚ investuje 1 miliardu eur do ukrajinského obranného priemyslu. … Ale to nie je všetko. V nasledujúcich dvoch týždňoch vynaložíme ďalších 900 miliónov eur na nákup zbraní a munície pre Ukrajinu, pričom to všetko bude financované zo ziskov zo zmrazených ruských aktív,“ povedal Charles Fries.