EÚ čelí problému ako Slováci vnímajú vojnu na Ukrajine, mnohým však dáva slobodu cestovať či pracovať kdekoľvek v rámci členských krajín

Európsku úniu vníma pozitívne 41 percent občanov Slovenska, čo je nárast o päť percentuálnych bodov od jari 2023. Neutrálnu ju vníma 35 percent obyvateľov a negatívne 24 percent Slovákov. Spomedzi susedných krajín sú pozitívnejšie naladení už len Poliaci (52 percent).

Vojna na Ukrajine

Za nami sú Rakúšania (38 percent), Maďari (37 percent) aj Česi (31 percent). Medzi obyvateľmi EÚ27 je Únia vnímaná mierne pozitívnejšie ako na Slovensku – spolu 44 percent obyvateľov krajín ju vníma pozitívne, 38 percent neutrálne a 18 percent negatívne. Vyplýva to zo 100. štandardného prieskumu Eurobarometra.

Ako najzásadnejší problém, ktorému dnes Európska únia čelí, ako vnímajú obyvatelia Slovenska vojnu na Ukrajine (36 percent). Druhým najčastejšie uvádzaným problémom je existujúca medzinárodná situácia (28 percent) a prisťahovalectvo (27 percent). Veľmi podobne je situácia vnímaná aj na úrovni EÚ27.

Pozitívne a negatívne vnímanie EÚ

Európska únia reprezentuje pre obyvateľov Slovenska predovšetkým slobodu cestovať, študovať a pracovať kdekoľvek v EÚ. Túto možnosť vybrali takmer dve tretiny (64 percent) obyvateľov Slovenska. Na druhom mieste je spoločná mena euro (46 percent).

Ďalšie dve asociácie majú negatívny charakter. Pre viac ako tretinu obyvateľov (36 percent) je spojená s nedostatočnou kontrolou vonkajších hraníc a s plytvaním peňazí (34 percent). Ďalšou vybranou asociáciou spätou s EÚ je mier (33 percent).

S budúcnosťou Slovenska mimo EÚ nesúhlasilo sedem z desiatich opýtaných (69 percent), pričom ešte začiatkom roka 2023 to bolo len 56 percent. Podľa 22 percent respondentov by Slovensko dokázalo čeliť lepšej budúcnosti, ak by bolo mimo Európskej únie.