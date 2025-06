Ešte nedávno bojoval o Calderov pohár. Slovenský reprezentant Okuliar smeruje do Švédska

Slovenský hokejový reprezentant Oliver Okuliar sa stal novou posilou švédskeho klubu AIK Skelleftea. Dvadsaťpäťročný útočník podpísal zmluvu na dva roky a do SHL.

Do Švédska prichádza z tímu Charlotte Checkers v AHL, ktorý je farmou klubu NHL Florida Panthers. Okuliar má skúsenosti z pôsobenia v Česku, Fínsku aj v slovenskej reprezentácii, kde sa predstavil aj na MS 2023.

„Cítil som veľký záujem zo strany AIK Skelleftea, čo ma veľmi potešilo. Všetko, čo mi o klube povedali, mi dávalo zmysel a mal som z toho hneď dobrý pocit. Zmluva na dva roky je výhodná pre obe strany,“ uviedol Okuliar.

Sám seba opisuje ako tvrdého a pracovitého hráča, ktorý sa nebojí fyzickej hry, rád hrá pri mantineli a pri napádaní.

„Rozvinul som svoju hru a viac som hrával na centre, ale stále mám rád tvrdú hru a streľbu na bránku. Chcem sa ďalej zlepšovať a Skelleftea je na to ideálne miesto,“ dodal.

V sezóne 2024/2025 v základnej časti AHL nazbieral Okuliar 119 trestných minút, čo pripisuje svojmu fyzickému štýlu.

„Hrávam s veľkou intenzitou a niekedy to na ľade iskrí. Niektorí súperi to nezvládajú, ale nebojím sa postaviť za seba ani za spoluhráčov. V Severnej Amerike je to bežné, v SHL to však nie je až také časté,“ vysvetlil.

V uplynulom ročníku bol jedným z najproduktívnejších hráčov Charlotte Checkers, keď v 61 zápasoch základnej časti strelil 19 gólov a pridal 22 asistencií. Klub sa prebojoval až do finále Calderovho pohára.

„Mal som v USA dobré obdobie, ale ak nie ste draftovaný, cesta do NHL je náročnejšia, najmä vo Floride, kde je veľká konkurencia. So Skellefteou som mal výborné rozhovory a všetci vyzdvihovali silnú hokejovú tradíciu a ambície klubu,“ povedal Okuliar.

Generálny manažér švédskeho klubu Erik Forssell o novej slovenskej posile uviedol: „Sledovali sme ho dlhšie, má za sebou dobré sezóny v Česku aj v zámorí. Je v ideálnom veku, má skúsenosti a je veľmi intenzívny hráč, ktorý tvrdo pracuje a vyhráva veľa pukov. Je efektívny pred bránkou súpera a dokáže aj tvoriť hru, no najviac vyniká jeho pracovitosť a bojovnosť.“