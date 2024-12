ESG investície sú dlhodobo naďalej výnosnejšie ako tie tradičné

Na Slovensku a v Česku je však ponuka ESG investičných príležitostí výrazne obmedzená.

Investície do ESG aktív sú aj napriek rastúcej skepse v globálnej politike stále výnosnejšie ako klasické investičné tituly. Priemerné ročné zhodnotenie indexu MSCI World ESG dosiahlo za posledných päť rokov 12,72 percenta, kým materský index MSCI mal výnos nižší v priemere o približne 1 percento. Podobný jednopercentný rozdiel vidíme aj pri 10-ročnom výnose, keď index MSCI World ESG rástol priemerne o 10,43 percenta. Tieto zistenia vyplývajú z analýzy brokera Wonderinterest Trading. Pre bežných investorov to znamená, že stále dáva zmysel investovať do ETF fondov naviazaných na indexy firiem spĺňajúcich prísne kritériá udržateľnosti. Horšou správou však je, že možnosti ESG investovania na Slovensku a v Čechách zostávajú veľmi obmedzené.

Od roku 2019 má globálny ESG index vyššiu výkonnosť ako jeho tradičná verzia

Index MSCI World ESG je referenčným ukazovateľom výkonnosti environmentálne a spoločensky zodpovedných spoločností s veľkou a strednou kapitalizáciou z 23 krajín s rozvinutými trhmi. Počas viacerých období v poslednej dekáde prekonával svoj materský index MCSI World, pričom od roku 2019 je sú jeho výsledky ročnej výkonnosti vyššie. Výnimkou bol rok 2022, kedy oba indexy zaznamenali straty. Výraznejší rozdiel sme mohli pozorovať minulý rok, kedy výkonnosť MSCI World ESG dosiahla 26,02 percent v porovnaní s 24,42 percentami MSCI World a v roku 2021, kedy bol tento rozdiel najvyšší o takmer 3 percentá. Konkrétne išlo o 25,29 percent oproti 22,32 percent pri spoločnostiach, ktoré sa ESG pravidlami neriadia. Opačnú situáciu priniesol rok 2020 kedy ESG index zaknihoval nižšie zhodnotenie (15,90 %) oproti 16,50 % materského indexu. „ESG aktíva dlhodobo ukazujú mierne vyšší výnos ako tie tradičné. A aj keď sa situácia v niektorý rok otočí, rozdiel je len minimálny. Preto pri investovaní určite odporúčam ESG aktíva ako dôležitú súčasť diverzifikovaného investičného portfólia,“ hovorí Olívia Lacenová, hlavná analytička brokera Wonderinterest Trading.

Foto: Wonderinterest Trading

Najlepší výnos v roku 2019

Za posledných 5 rokov bol historicky najlepším obdobím pre ESG investície rok 2019 s výnosom 28,91 %, čím mierne prekonal rast materského indexu MCSI World, ktorý sa v tom roku zhodnotil o 28,4 percenta. V tomto roku (k 31. októbru 2024) dosiahol hrubý výnos materského indexu úroveň 472,70 USD, zatiaľ čo ESG verzia bola tesne pod 470 USD. Avšak pri pohľade na päť až desaťročné obdobie sa zhodnotenie ESG indexu pohybuje na úrovni 12,72 percent a 10,43 percent, kým materský index mal výnos nižší v priemere o približne 1 percento. „Kým z krátkodobého hľadiska dosahuje lepší hrubý výnos tradičný index, z dlhodobého pohľadu sa viac darilo ESG verzii indexu,“ dodáva Olívia Lacenová.

MSCI však poskytuje okrem vyššie spomínaného MSCI World ESG investorom viacero ESG indexov zameraných na rôzne sektory a pri pohľade na ich desaťročnú výkonnosť môžeme vidieť, že všetky sa nachádzajú v zelených číslach a okrem indexu so zameraním na rozvojového trhy sa ich zhodnotenie pohybuje od necelých 6 až do viac ako 17 percent.

Na Slovensku sa ESG akcie neobchodujú. V Česku je situácia lepšia najmä vďaka ČEZ

Kým globálne trhy vo veľkom pracujú s princípmi udržateľnosti, český a slovenský región výrazne zaostávajú. Bratislavská burza cenných papierov neponúka žiadny ESG akciový titul, v portfóliu má len niekoľko zelených a sociálnych dlhopisov. Na pražskej burze je výnimkou skupina ČEZ, ktorá sa nedávno dostala medzi 8 percent najlepších verejne obchodovateľných firiem na svete podľa rebríčka CSR Hub a tiež si zlepšila postavenie v zozname agentúry Morningstar Sustainalytics. Dobrá ESG pozícia pomáha skupine ČEZ pri získavaní úverov a zároveň zvyšuje jej atraktivitu medzi investormi. Medzi ďalšie firmy obchodované na Pražskej burze, ktoré získali v novembri 2023 od Asociácie spoločenské odpovědnosti vysoké ESG hodnotenie, patria MONETA Money Bank a Komerční banka.

ESG dôverujú aj inštitucionálni investori

O dobrej dlhodobej výkonnosti ESG aktív hovorí aj správa PwC z roku 2022, v ktorej sa uvádza, že 60 percent z 250 inštitucionálnych investorov videlo lepšiu výkonnosť pri ESG v porovnaní s tradičnými aktívami. Lepšia výkonnosť ESG aktív je zreteľnejšia v obdobiach kríz, keď spoločnosti vykazujú zvyčajne nižšiu volatilitu cien ich akcií oproti tradičným aktívam. Dôveru investorov v turbulentných hospodárskych časoch zaznamenali sektory ako sú obnoviteľné zdroje, zdravotníctvo alebo technológie. Najmä počas pandémie mali investori zvýšený záujem o spoločnosti z týchto oblastí, keďže boli prioritami pre verejnosť aj štáty. Ich výkonnosť však súvisí s niekoľkými ďalšími faktormi. Spoločnosti so silnými referenciami v oblasti udržateľnosti vykazujú lepšie štruktúry riadenia rizík a transparentnosť, pričom sa jednoduchšie prispôsobujú meniacim sa podmienkam. Ich zameranie na udržateľnosť a etické riadenie znižuje expozíciu voči kontroverziám, čo zvyšuje ich dlhodobú stabilitu. Významnú úlohu zohráva aj správanie investorov. Tí aj podľa ESG Access, ktorý ponúka spoločnostiam kurzy o správnom ESG reportovaní, čoraz viac uprednostňujú hodnoty, čo vytvára stabilný dopyt po takto zameraných akciách.

