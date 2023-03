Eros Ramazzotti sa v Košiciach predstaví na MDŽ. Aké skladby zaspieva?

Charizmatický spevák Eros Ramazzotti v septembri minulého roku vydal album Battito Infinito, ktorý postupne naživo predstavuje prostredníctvom rovnomenného celosvetového turné. Názvov albumu v preklade znamená nekonečný rytmus a jedná sa o nosič venovaný téme univerzálnej lásky.

Do srdca strednej Európy Talian zavíta už o pár dní a slovenskému ľudu zaspieva nové skladby zo spomínaného albumu, popretkávané najznámejšími hitmi, ktoré zachytávajú jeho kariéru.

Dávku romantiky, ale aj temperamentné piesne, ktoré publikum strhnú k tancu, Ramazzotti so svojimi skvelými hudobníkmi a vokalistami ponúkne v košickej Steel Aréne už 8. marca 2023 a v bratislavskej Tipos Aréne – Zimný štadión Ondreja Nepelu 15. apríla 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=l_DaMjrO94w

Vyše dvadsiatka skvelých piesní

Eros Ramazzotti si na ohromujúcom pódiu, na ktorom nebude chýbať veľkoplošná obrazovka, rozpínajúca sa po celej dĺžke stageu, a mnoho ďalších technologických vychytávok, zaspieva počas koncertu, spolu s fanúšikmi, hneď niekoľko skladieb z poslednej štúdiovky.

Koncert otvorí práve piesňou Battito infinito, ktorá ide ruka v ruke s celým projektom. Po pilotnej skladbe ponúkne publiku svoju srdcovku – Gli ultimi romantici a počas takmer dvojhodinového hudobného zážitku zaznejú i Sono, Ritornare a ballare a pesnička Magia.

https://www.youtube.com/watch?v=sJoXhsafAjc

Podľa setlistov z predchádzajúcich koncertov, ktoré Eros počas turné doposiaľ odohral, dramaturgiu koncertu spevák poňal i výletom do čias minulých.

Návštevníci slovenských podujatí sa môžu pripraviť a tešiť zároveň na piesne: Dove c’èmusica, Quanto amore sei, Un emozione per sempre, Stella gemelli, či skladbu I Belong to You (Il ritmo della Passione). Súčasťou setlistu, ktorý obsahuje dvadsiatku skladieb, sú aj piesne Favola, Terra promessa, Una storia importante a Adessotu.

V akustických verziách počas večera zaznejú Solo con te a L’uragano Meri. Rozhodne, aj za pomoci publika, budú obe arény znieť azda najznámejšími hitmi z pera charizmatického Taliana, ako Più che puoi, Se bastasse una canzone, Fuoco nel fuoco, ale aj pesničkou Cose della vita.

Zopár piesní zvykne obmeniť

Eros Ramazzotti príležitostne zvykne, podľa krajiny, v ktorej vystupuje, zopár piesní zo zabehnutého setlistu mierne obmeniť. Je to najmä preto, že spevák niektoré piesne vydal v rôznojazyčných mutáciách.

Slovenskú verziu niektorej z jeho piesní asi ťažko očakávať, možno však práve v Košiciach pridá neočakávanú pieseň venovanú prítomným dámam a to pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Čo sa však doposiaľ, počas jeho celosvetového turné nemenilo, bola rozlúčka talianskej hviezdy s fanúšikmi prostredníctvom prídavkov.

Návštevníci koncertov sa tak môžu tešiť na skvelý záver večera v podobe piesní – L’ombra del gigante a Più bella cosa.

https://www.youtube.com/watch?v=eTOKcxIujgE

O tom, že aj v našich končinách má Eros Ramazzotti veľké fanúšikovské zastúpenie, svedčí aj záujem o oba jeho koncerty. Usporiadateľ, agentúra Vivien, aj pri týchto podujatiach hlási takmer plné stavy. „Aktuálne je bratislavský koncert Erosa Ramazzottiho úplne vypredaný. V Košiciach ostali v predaji posledné vstupenky na státie.“

Vstupenky na košický koncert Erosa Ramazzottiho sú, vrátane všetkých informácií, dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.