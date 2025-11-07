Eros Ramazzotti je späť vo veľkom štýle: Nový album a jedinečný koncert v Bratislave!

Talianska hudobná legenda Eros Ramazzotti prichádza s novým albumom „Una Storia Importante“ / „Una Historia Importante“, ktorý vychádza 21. novembra 2025. Album, dostupný už v predpredaji a digitálnom pre-save, prináša 15 skladieb – nové piesne aj ikonické hity v modernom prevedení, v talianskej aj španielskej verzii. Na jeho najnovšom hudobnom projekte nájdete mimoriadne zaujímave spolupráce s hviezdami ako Andrea Bocelli, Elisa, Giorgia, Jovanotti, Max Pezzali, Ultimo, Lali, Kany García či Carín León. Album vyjde aj v špeciálnych edíciách a zberateľských formátoch.
Svetové turné štartuje vo februári 2026
Po úspechu World Tour Gala Première v Amsterdame, kde Ramazzotti odohral dva vypredané koncerty pre 30 000 divákov, oznámil aj štart nového svetového turné UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR. Turné sa začne 14. februára 2026 v Paríži a počas roka navštívi viac ako 30 krajín naprieč Európou, Severnou Amerikou, Kanadou a Latinskou Amerikou.
Eros Ramazzotti vystúpi aj v Bratislave
Slovenskí fanúšikovia sa už teraz môžu tešiť na výnimočný hudobný večer v jeho energickej spoločnosti. Eros Ramazzotti odohrá svoj bratislavský koncert 16. apríla 2026 v TIPOS Aréne (Zimný štadión Ondreja Nepelu). Naživo zaznejú jeho najväčšie hity, romantické balady aj nové skladby z albumu „Una Storia Importante“. Tešiť sa môžeme opäť na silnú hudobná show s veľkými emóciami a nezameniteľnou atmosférou, ktorá definovala celú Ramazzottiho 40-ročnú kariéru. Vstupenky na koncert sú už v predaji na oficiálnych stránkach siete Ticketportal a na www.vivien.sk.
Z chlapca z Ríma svetová ikona
Eros Walter Luciano Ramazzotti sa narodil v roku 1963 v rímskej štvrti Cinecittà. Pochádza z jednoduchých pomerov a k hudbe sa prebojoval vlastnou vytrvalosťou – napriek odmietnutiu na konzervatóriu pokračoval v tvorbe piesní a v roku 1984 prerazil na festivale Sanremo so skladbou Terra promessa. O rok neskôr už Taliansko očaril hitom Una storia importante, a keď v roku 1986 zvíťazil s piesňou Adesso tu, definitívne sa zaradil medzi najväčšie talianske hviezdy.
V 90. rokoch sa stal svetovým fenoménom. Jeho balady, nezameniteľný hlas a charizma mu priniesli obrovskú popularitu od Európy po Latinskú Ameriku. Spieval duetá s hviezdami ako Tina Turner, Cher, Anastacia či Laura Pausini a jeho hity Musica è, Un’altra te, Più che puoi či Se bastasse una canzone sa stali generačnými klasikami. Počas kariéry predal viac ako 60 miliónov albumov.
V osobnom živote je otcom troch detí a v roku 2023 aj hrdým starým otcom. Napriek svetovej sláve si udržiava povesť umelca bez škandálov a zostáva verný svojej najväčšej láske – hudbe.
EROS RAMAZZOTTI
16. APRÍL 2026/BRATISLAVA/TIPOS ARÉNA
Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk
