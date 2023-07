Elton John odohral posledný koncert rozlúčkového turné, fanúšikom odkázal, že ostanú v jeho hlave, srdci a duši

Anglický spevák, klavirista a skladateľ Elton John v sobotu na svojom poslednom koncerte rozlúčkového turné odkázal miliónom fanúšikov, že zostanú v jeho „hlave, srdci a duši“.

Sedemdesiatšesťročný umelec, ktorého kariéra presahuje 50 rokov a zahŕňa takmer 4 600 vystúpení po celom svete, publiku v štokholmskej Tele2 Arene povedal, že hranie pre ľudí bolo jeho „životnou silou“ a „čistou radosťou“. Poďakoval sa pri tom „úžasnej“ kapele, ktorá ho sprevádza na koncertoch, „skvelému“ publiku i rodine. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Legendárny interpret potvrdil, že sa „už nikdy nevydá na turné“, ale poznamenal, že v budúcnosti ešte môže urobiť „jednorazovú vec“. „Chcem oceniť svoju rodinu, synov, manžela, všetko. Zaslúžil som si to,“ povedal. Koncert v Štokholme zahŕňal videoodkaz od kapely Coldplay, ktorá v tom čase vystupovala vo švédskom Göteborgu.

„Od všetkých kapiel a umelcov, ktorým ste pomohli a inšpirovali, veľmi vás milujeme. Sme veľmi vďační za všetko, čo ste urobili pre AIDS Foundation, kedykoľvek ste boli ku komukoľvek láskavý,“ povedal líder kapely Chris Martin.

Turné Farewell Yellow Brick Road Elton John odštartoval v roku 2018 v Severnej Amerike a prešiel s ním celý svet, pričom zaspieval viac ako šiestim miliónom fanúšikov. Je to jedno z najlepšie zarábajúcich koncertných turné vôbec, pričom magazín Billboard uvádza, že je prvé, ktoré dosiahlo predaj vstupeniek za 900 miliónov dolárov.

Sir Elton Hercules John, vlastným menom Reginald Kenneth Dwight, počas svojej kariéry predal vyše 300 miliónov kópií nahrávok na celom svete. Je tak jedným z najúspešnejších hudobníkov všetkých čias. Okrem množstva iných ocenení získal aj šesť Grammy vrátane Grammy Legend Award, päť BRIT Awards, dvoch Oscarov, dva Zlaté glóbusy či divadelnú cenu Tony. V roku 1994 ho uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy. Medzi jeho najväčšie hity patria piesne ako Rocket Man, Tiny Dancer, Your Song, Candle In The Wind, Saturday Night’s Alright For Fighting, Sacrifice či Can You Feel The Love Tonight.