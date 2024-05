Electric Guitarland 2024

Florian Opahle, Rowan Robertson, Angelo Vivaldi.

Rockový súboj gitaristov R.J. DIO, JETHRO TULL, THE WHO, PAUL YOUNG.

Po úspechu minuloročného turné gitarových virtuózov ELECTRIC GUITARLANDS nebolo žiadnym prekvapením, že vznikla aj druhá edícia v obmenenej zostave. Európske turné práve začalo a dobrou správou sú aj dve zastávky na Slovensku. Už 15. mája sa predstavia v prestížnom Blue Note v Novom Meste nad Váhom a 24. mája potešia aj Východniarov v košickom Collosseu. Pre milovníkov rockovej hudby s kvalitnými gitaristami tak nastáva príležitosť vychutnať si inštrumentálne hody s muzikantami od slávneho Ronnie James Dia, Jethro Tull, ale aj Davida Bowieho a The Who! Mladú generáciu bude reprezentovať americký „schreeder“ Angelo Vivaldi, ktorý má na konte spoluprácu aj s kráskou od Alice Coopera – gitaristkou Nitou Strauss. Pôvodne avizovaný bluesman z Kanady Nick Johnston musel svoju účasť zo zdravotných dôvodov stornovať. Vizitky účinkujúcich virtuózov sú nasledovné:

Florian Opahle – The Master of Harmony Florian rád prekračuje žánre a mixuje štýly, experimentuje so zvukovými škálami. Jeho gitarový rukopis zaregistroval principál slávnych Jethro Tull – Ian Anderson a ponúkol miesto pre generačne podstatne mladšieho Floriana na niekoľko rokov. Okrem spomínanej legendy účinkoval aj s ďalším bardom artrockového remesla Gregom Lake z tria Emerson, Lake and Palmer. Recording Session at RedBoxx Studios for the 2023 to be released FLORIAN OPAHLE SOLO RECORD – YouTube

Angel Vivaldi – The Futuristic Vision – Inovátor a virtuóz nastupujúcej generácie, spolupracoval s Nittou Strauss – gitaristkou Alice Coopera s ktorou nahral nasledujúce video: ANGEL VIVALDI // Serotonin feat. Nita Strauss [OFFICIAL 4K] (youtube.com)

Rowan Robertson – Experience and Versatility V tínedžerskom veku zažil závratný skok do šoubiznisu. Stal sa členom kapely Ronnie James Dia, ktorý mal vtedy už na konte slávu s Rainbow, ale aj Black Sabbath. Úspech si preniesol aj na sólovú dráhu. Pre v poradí piaty album „Lock up the Wolves“ z roku 1990 si vyhliadol výnimočne talentovaného Rowana ako ešte 17. ročné britské ucho. Keďže bol nezletilý, zmluvu museli podpísať rodičia. Pri komponovaní albumu Rowan nebol len štatistom, ale popri Diovi aj rovnocenným spoluatorom. Ešte raz sa obaja muzikanti mali zísť na spoločnom pódiu keď Ronnie požiadal Rowana o záskok Craiga Goldieho na turné k albumu „Magica“, čo prekazil teroristický útok na“dvojičky“ v New Yorku. Rowan aktuálne pôsobí v hudobnej šou v Las Vegas „Raiding the Rock Vault„. Dio – Hey Angel (Official Music Video) (youtube.com)

Foto: DOUBLE HEAD MUSIC

Steve Boltz Bolton – nešťastné zdravotné problémy vyradili z turné kanaďana Nicka Johnstona, ale expresne rýchlo bolo možné potvrdiť ostrieľaného gitaristu kapely Atomic Rooster, ktorý má na konte spoluprácu s hviezdami The Who, Paul Young, alebo Ray Davies (The Kinks)

Gitaroví virtuózi predstavia svoje umenie v polhodinových blokoch, sprevádzaní skupinou bubeníka Roberta Piramiho a Francesca Caporalettiho (GUS G, Vinnie Moore band). Nabitý program „Electric Guitarland“ predstaví počas viac ako 2 hodín rôzne odtiene rocku a okrem sólovej tvorby pripomenie aj nezabudnuteľné hity Jethro Tull, Black Sabbath, DIO , Rainbow, Beatles, Gary Moore, Jimi Hendrixa! Muzikanti sľubujú aj záverečnú jam-session, keď sa na jednom pódiu ocitnú naraz všetci štyria „gitaroví hrdinovia“.